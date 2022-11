El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, rechazó la denuncia del empresario y subdirector del diario ‘El Puka’, William Chávez, según la cual habría pagado dinero al Jurado Nacional de Elecciones para ser electo congresista.

“Es acto público que mi labor como candidato al Congreso está allí con todas las manifestaciones, como la exigencia de control ciudadano de fiscalización en ONPE. En razón de ello, interpusimos una queja y denuncia ante ONPE porque se demoraba demasiado el conteo y estábamos ahí vigilantes”.

“Lo mismo también con el JNE. Entonces, ¿Cómo se se puede explicar [la supuesta irregularidad] si el acto [de contabilización de votos] todavía no concluía?”, sostuvo a Exitosa.

“La votación ha sido transparente, a mí ningún funcionario de ONPE ni del JNE me ha solicitado dinero para alguna acción que no corresponde en materia de conteo de votos. Esa elección ha sido pulcra, como se ha podido ver por la verificación de la comunidad internacional, el organismo electoral. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, agregó.

Según lo denunciado por William Chávez, habría sido el mismo Sánchez Palomino el que le habría confesado este pago para alcanzar un escaño en el Poder Legislativo.

“Roberto Sánchez me decía que lamentablemente las cosas no se le habían dado y no había ganado su curul, pero que tenía una opción, que tenía conversaciones con gente del Jurado Nacional Electoral para que pudieran cambiar los votos, entre 8 000 y 10 000 votos, para favorecerlo a él y quitarle el curul a uno del Partido Morado”, dijo Chávez a RPP días atrás.

Cabe indicar que el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, también ha descartado que la denuncia sea cierta.

