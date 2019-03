Congresista Roberto Vieira habría conversado con ministros y viceministro para levantarle prohibición a empresa

Nuevos audios difundidos este domingo entre el congresista no agrupado Roberto Vieira y su primo, el empresario Guillermo Venegas Viera, evidencian que el legislador se jactaba de haberse reunido con el ministro de Producción y el ex viceministro de Pesca para solucionar una prohibición a la embarcación de su primo, según reveló "Panorama".

Como se recuerda, este mismo programa hizo público la semana pasada que el parlamentario le cobró 20 mil dólares a su primo y empresario Guillermo Venegas Viera, a cambio de levantar una sanción administrativa impuesta por el Ministerio de Producción (Produce) a la embarcación Ponce II, que se dedica a la pesca de bacalao, entre otras especies.

En esta nueva grabación, luego de pedir US$20 mil, Roberto Vieira detiene la conversación con su primo porque va a observar una carrera de caballos. Tras ello, retoma el diálogo y se jacta de tener importantes contactos al interior del Ministerio de la Producción.

"Dime, exactamente, dónde están las lanchas, yo le voy a mandar… la orden va a ser tan fuerte que ni siquiera un almirante va a poder doblegar esa huevada… ¿me entiendes? Porque la voy hacer que el mismo viceministro [Javier Atkins] le meta un patadón… el aparejo", se le oye decir a Vieira.

"Y le voy a decir: hazlo, ¿sabes por qué? Porque yo voy a hacer la inspección. O sea yo le voy a decir: dile al de la Capitanía que no te… porque los están sorprendiendo, porque le dicen que van para otra pesca pero el aparejo que tienen es para bacalao. Entonces, que no te sorprendan", añade.

Posteriormente el legislador comenta una reunión con el entonces ministro de Producción, Raúl Pérez-Reyes, en la cual conversó acerca de la pesca de bacalao.

"Yo estuve con el ministro justo el día martes… el lunes, martes, estuve con el ministro. Estaba con los… Pero de pasada agarré y hablamos un rato de las nuevas pescas. Le digo: 'oye, el tema del bacalao ya tienes este… el bacalao lo tienes que analizar', le digo. Me dijo: 'pero quise subir la cuota, como diciendo, hue... tú me dijiste que no suba'. Y yo agarré: 'no, abre la pesca'. Y me dice, 'sí pero el estudio científico…mira, Imarpe te puede dar cualquier estudio científico, pero esto es una decisión política… / Abre la pesca'. Me dijo: 'ya juntémonos'. Por eso te digo, la pesca, más rápido va a ser que la abra…​", señala el parlamentario.

Cabe destacar que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) considera el bacalao como un recurso en recuperación y con cuotas, razón por la cual su pesca no está permitida durante todo el año.