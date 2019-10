Roberto Vieira intentó nuevamente salir del país, pero no lo dejaron viajar por tener impedimento de salida

Roberto Vieira volvió a intentar salir del país esta madrugada, pero en esta ocasión su pasaporte no fue el problema , sino que el excongresista ya contaba con una orden de impedimento de salida del Perú, por lo que personal de Migraciones del Aeropuerto Jorge Chávez no le permitió abordar el avión que lo iba a llevar a Miami.



El excongresista habría llegado al aeropuerto alrededor de las 4 de la mañana muy tranquilo y tras realizar su checking ingresó al área de migraciones, pero aquí le indicaron que pesa sobre él un impedimento de salida del país lo que tomó por sorpresa a Roberto Vieira.

Roberto Vieira habría hecho este nuevo intento para abandonar del país ante la acusación que pesa sobre él por el cobro de 20 mil dólares a su primo y empresario Guillermo Venegas Viera, a cambio de levantar una sanción administrativa impuesta por el Ministerio de Producción (Produce) a la embarcación Ponce II que se dedica a la pesca de bacalao, entre otras especies.



Guillermo Venegas habría recurrido a su primo Roberto Vieira y este le ofreció solucionarle el problema de la sanción administrativa en dos días, a cambio de 20 mil dolares que debería transferirle a otra prima residente en Estados Unidos.

Congresista Vieira : Ya mira, escúchame… este… dile que me dé 15. Pídele 20, agárrate tú cinco.

Chicho: Primo, pa' mí no porque si tú nos pones activos, a mí también me ayudas. ¿Me entiendes?

Ya 15. Dile que me dé 15.

Chicho: Tú le has ofrecido, por eso le dije a él…

Congresista Vieira: Dame cinco mañana y los 10 contraentrega, pero me vienes acá a entregar los papeles. Nada por teléfono, como que no existe"



El exlegislador, en su momento, no negó que existió la conversación con su primo y se habló de esa cantidad de dinero; no obstante, detalló que ese dinero lo solicitó para contratar a un abogado especialista en estos temas. En ese sentido, Roberto Vieira aseguró que las conversaciones están editadas y por eso no se le escucha hablar de contratar un especialista.