Roque Benavides: "Pedro Olaechea tiene derecho a meter la pata"

El expresidente de la Confiep Roque Benavides aseguró este viernes que el titular del Parlamento, Pedro Olaechea , "tiene derecho a meter la pata" en referencia a sus recientes declaraciones.

El empresario consideró que el presidente del Congreso es "un hombre muy dialogante" y lamentó que el mandatario Martín Vizcarra no se haya reunido con Olaechea hasta el momento.

"Si es que uno escucha el discurso de Pedro Olaechea en el Congreso, es un discurso que tiende la mano, es un hombre que tiene palabra, nadie va a negar eso. Es cierto que [sus declaraciones] no ayudan en nada, pero uno también tiene derecho a meter la pata y es evidente que él con lo de las peluqueras y por supuesto este golpe a la izquierda ha hecho eso", sostuvo en una entrevista con RPP.

"Creo que él [ Olaechea] es un hombre muy dialogante. La verdad es que la economía sufre con esta inestabilidad, no cabe la menor duda, al final a la gente lo que le interesa es su bienestar. Nosotros tenemos una obligación con la gente más pobre y humilde", señaló.

Como se recuerda, Pedro Olaechea señaló este domingo que "el único lugar donde las mujeres realmente se relajan es en las peluquerías" y en una entrevista con la revista Cosas asoció a la izquierda "con la estupidez".

En otro momento, Benavides negó tener la intención de postular a la presidencia de la República y afirmó que, en caso apoye a algún candidato, lo financiaría en efectivo y sin revelar su identidad.

"En lo que a mí respecta, no me pidan ni un sol, ni se me acerquen. Yo tendré plata en efectivo, mía personal y les daré plata en efectivo,y le diría 'no te vi y no te volví a ver' si es que quiero apoyar a algún candidato, pero la verdad, en estas circunstancias, no quiero ni pensar que mañana más tarde digan que yo di plata, prefiero que ni se acerquen", indicó.

"Yo participo activamente en política, pero no tengo ninguna vocación para lanzarme a la presidencia", remarcó.