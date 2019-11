Por Oscar Torres

Rosa Bartra siempre es noticia. Miembro de la Comisión Permanente del Congreso. Hoy no está más en Fuerza Popular, sino en Solidaridad Nacional; sin embargo, su candidatura corre peligro porque el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 declaró inadmisible la lista de ese partido. Trome conversó con la polémica parlamentaria, quien tiene muchas cosas que contar...

Señora Bartra, ¿cree que están vetando su participación para las próximas elecciones de enero del 2020?

Espero que el Jurado Electoral Especial no esté siguiendo las instrucciones y los deseos que expresaron abierta y manifiestamente el vocero del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros y la señora Montenegro.

Si fuera así, ¿cree que esto viene dirigido de alguien en especial?

Ellos dijeron, ¿no? No pueden postular ni ahora ni en el 2021 y haciendo una interpretación que jamás antes se ha hecho, el Jurado Electoral Especial parecería estar queriendo darles la razón.

Algunos críticos han denunciado las interferencias del presidente y de algunos ministros en estas elecciones. ¿Usted también lo ve así?

¿Quién tiene poder de la forma que ellos lo tienen? Además es sin control y pretenden decirle a la población por quién no votar... Claramente están interfiriendo.

Rosa Bartra en entrevista con Trome. (Video: Trome.pe)

Nada de esto hubiera pasado si continuaba en Fuerza Popular... ¿Usted se ha peleado con Keiko?

No.

La decisión de no postular por Fuerza Popular la decidió Keiko en el penal de Santa Mónica...

Conversé con ella respecto a mi aceptación de participar en la lista de Solidaridad Nacional. Ella conoce mis luchas. Conoce mis motivaciones y las ha alentado, estoy segura de que las va a seguir alentando.

¿Quién tomó la decisión de que ya no vaya?

En el partido hay un Comité Ejecutivo Nacional que, imagino, es el que toma las decisiones. Desconozco detalles.

¿Siente que usted puso demasiado el pecho por Fuerza Popular y le pagaron mal?

Soy leal y soy consecuente con las causas que defiendo. No quiero más inequidad en mi país, no quiero más gente muriendo en los hospitales que no puedan atender. Quisiera oportunidades reales para la juventud y fui consecuente mientras estuve ahí.

Un analista dice que un ‘histórico fujimorista’ le contó que usted se había vuelto incontrolable y estaba jugando su partido aparte, ¿es verdad?

Yo desconozco quién pudo haber dicho eso y no especulo con fuentes ocultas.

ENCUESTAS

Según las encuestas, la mayoría de peruanos rechaza que los congresistas disueltos vuelvan a postular, ¿qué opina?

Que tengo un plan, que tengo una propuesta, que quiero lo mejor para mi patria y voy a luchar con todas mis fuerzas y toda mi energía para que los graves problemas de nuestro país ayuden a ser resueltos.

¿Por qué aceptó ir en la lista del partido de Luis Castañeda si es otro de los personajes que está ‘embarrado’ por la corrupción de Odebrecht?

Me invitó Rafael López Aliaga y es una lista que tiene consistencia programática e ideológica. Queremos enfrentar el crimen, queremos resolver problemas de la salud, de la educación. Es un grupo consistente. Luis Castañeda está respondiendo a la justicia, espero que lo siga haciendo y que sea esta última la que determine finalmente qué es lo que pasa con él.

Usted me dijo en una entrevista pasada que si Martín Vizcarra cerraba el Congreso, se podría ir preso. ¿Piensa lo mismo?

Todo aquel que vulnera la Constitución, que pasa por encima de ella, definitivamente va a ser juzgado como corresponde.

¿Estamos en democracia o no?

No.

También calificó a Vizcarra como incapaz. ¿Mantiene su afirmación?

Estamos por terminar el año y en lugar de haberse gastado bien el dinero de todos los peruanos, hay más delincuencia, más muertos, menos hospitales, menos colegios implementados, los profesores entran en huelga, ¿qué es eso sino incapacidad?

MÁS POLICÍAS EN LAS CALLES

¿Cuál va a ser su principal propuesta, de llegar al nuevo Parlamento?

Vamos a trabajar para enfrentar el crimen, más policías en las calles mejor implementados, el Ejército para custodiar locales públicos además de ser factor disuasivo... Y un paquete integral para enfrentar el crimen, que nos tiene en medio del terror todos los días a todos los peruanos.

Algunos personajes de centro y de derecha afirman que postulan para impedir que la izquierda chavista y el modelo venezolano se impongan en el Perú, ¿comparte esa opinión?

Todos tenemos un venezolano cerca. Pregunten qué pasó y cómo se implementó el chavismo. Al principio, todos decían no pasa nada y después lo único que hubo es miseria, hambre, muerte, desolación y dictadura. Ese es el camino que estamos siguiendo. No vamos a permitir que ocurra en nuestra patria.

Hay un sector de los medios que la ve cómo posible candidata presidencial encabezando el bloque de los llamados conservadores, ¿ha pensado en esa posibilidad?

Desde que tengo cinco años sigo mi vocación política para que en mi país todos tengamos un espacio digno donde vivir en paz, en progreso con desarrollo. Desde el Congreso voy a dar la batalla por eso.

CENTRO DERECHA

¿Cómo se define políticamente?

Soy una política que trabaja duro. Que se esfuerza, que es consecuente, que es leal, que conoce y que políticamente podría definirse cómo de centro derecha.

¿Por qué se opone al matrimonio gay?

Porque la institución del matrimonio es para el hombre y la mujer.

Este gobierno ya no tiene Congreso, nadie lo fiscaliza, ¿cómo calificaría su gestión?

El presidente de facto no está ejecutando presupuesto. No está resolviendo los problemas del país y está distrayendo a la población para no enfocarse en la solución de los mismos.

A su criterio, ¿qué es lo peor que está pasando en el Perú en este momento?

Que todos los días tenemos muertos por causa de la inseguridad, por la mala atención de los problemas de salud, por la pésima resolución de los problemas en las carreteras y la lista podría ser larga.

¿Cree que Keiko saldrá en libertad?

Espero que en el Perú ningún preso esté de forma preventiva tanto tiempo sin acusación y sin sentencia.

¿Qué opina de la huelga de hambre que está haciendo Mark Vito?

Que es una expresión de protesta frente a la inacción de nuestro propio sistema.

Si le impiden postular al Congreso, ¿qué va a hacer?

Seguir trabajando y definitivamente haremos valer nuestro derecho en todas las instancias. No se pueden inventar argumentos que no se han aplicado nunca. Y que no se han aplicado además en el resto del país para sacar de carrera a quienes consideran que no deben estar, porque van a controlar el mal uso del poder.

¿Qué piensa de la postulación de Alberto de Belaunde y Gino Costa por el Partido Morado?

Que son inconsecuentes con respecto a que pidieron disolución del Congreso y no reelección.

¿Se siente usted rechazada por la mayoría de la población?

Cuando camino por la calle no es lo que siento.

¿Qué le dicen en las calles?

Que necesitan que más peruanos como nosotros se pongan la camiseta del Perú y trabajen desde los espacios en los cuales se toman decisiones.

¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía, porque, según la encuesta de Ipsos, usted estaría entre las más votadas para el nuevo Congreso?

Que más allá de las diferencias que puedan sentir por las personas, se fijen en la propuesta, en la trayectoria y en cómo van a ayudar a resolver los problemas del día a día.

Muchas gracias, señora Bartra, y ojalá el pueblo escoja a los mejores representantes para el Congreso...

Gracias a ti, Oscar, y le pido a la población, a la ciudadanía, que se comprometa conmigo ,para que el sol pueda vencer la oscuridad y el miedo. Sol solo hay uno.

PENSANDO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2021

Salvador Del Solar...

Actor.

Julio Guzmán...

Inconsistencia.

Keiko Fujimori...

Presa política.

Verónika Mendoza...

Sin partido.

George Forsyth...

Improvisación.

Antauro Humala...

Está preso.

César Acuña...

Revisen su lista al Congreso.

Alfredo Barnechea...

¿Ya le gustará el chicharrón? (sonríe).