Rosa Bartra: "Yo no creo que poner la otra mejilla sea la mejor alternativa"

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) consideró este viernes que "poner la otra mejilla" ante a las críticas que el presidente Martín Vizcarra realiza al Parlamento no es "la mejor alternativa".

La legisladora dijo creer que sus cuestionamientos al Ejecutivo no se convertirán en un factor de obstrucción en la relación de este con el Legislativo.

"Yo no creo que si es mi deber levantar la voz para señalar aquello que esté mal esto se convierta en un factor que impida un trabajo en equipo, que impida que los Poderes del Estado se puedan poner de acuerdo para alcanzar objetivos comunes que son el desarrollo del país", sostuvo en diálogo con Canal N.

"No creo que poner la otra mejilla sea la mejor alternativa, no creo que no responder al abuso se convierta en un factor de obstrucción", señaló.

El último lunes Rosa Bartra aseveró que Martín Vizcarra intenta tapar "su ineptitud" en el cargo trayendo a colación la cuestión de confianza en una entrevista el fin de semana.

En otro momento, la parlamentaria reveló que un sector de su bancada cree "que se debe responder con amabilidad" y otro, en el que ella está incluida, que se debe responder "con energía" ante las "provocaciones" del Ejecutivo.

"Yo supongo que en todos los contextos hay diferentes formas de reacciones frente a los actos, por ejemplo, de provocación del Poder Ejecutivo. Algunos creen que se debe responder con amabilidad y otro creemos que hay que responder con energía", manifestó.

Finalmente, Rosa Bartra prefirió no referirse a las expresiones de sus colegas de bancada respecto a sus críticas al Gobierno y pidió respeto, en ese sentido, para su derecho a la libertad de expresión.

"No voy a referirme a las expresiones de mis colegas, yo respeto profundamente el derecho que tienen a opinar y lo he hecho siempre, con todos mis colegas de mi bancada y con mayor razón de la oposición, ellos tienen derecho a tener una posición frente al Gobierno, y si su posición es la que han manifestado", indicó.

"Yo, por mi parte, estoy reafirmándome en mi derecho de ejercer libertad de expresión", enfatizó Rosa Bartra.