Rosa Bartra es criticada por fujimoristas por decir que el gobierno de Martín Vizcarra es 'incapaz e inepto'

En Fuerza Popular no cayeron bien las palabras de Rosa Bartra , quien calificó al presidente Martín Vizcarra y su gobierno como ‘incapaz e inepto’. Previamente, la congresista había dicho que los proyectos del Ejecutivo son ‘mamarrachos’.



Su colega de bancada Alejandra Aramayo criticó su actitud: “No comparto el tema de los mamarrachos, de los calzones con bobos, de las ineptitudes. Esos son adjetivos calificativos innecesarios”.



Agregó que no está de acuerdo con las expresiones de Rosa Bartra y la invitó a que reflexione porque arrastran a todo el fujimorismo. “Se debe aportar para que el país salga de la inacción”, manifestó la legisladora.

También se sumó a los cuestionamientos contra Bartra la parlamentaria Leyla Chihuán, quien afirmó que ‘la confrontación no llevará a nada bueno’.



‘ANÁLISIS FRÍO’



En tanto, Bartra se reafirmó en sus críticas. Descartó haber insultado a Martín Vizcarra y aseguró que solo hizo ‘un análisis frío de los resultados’. “Las opiniones son eso, opiniones, no son ciertas ni falsas. Podrían ser lógicas o ilógicas y no están dadas para agradar a alguien”, sostuvo.

Sobre las diferencias con Aramayo y Chihuán dijo: “Lamento disentir con algunas personas que creen que el rol de oposición es no señalar al gobierno lo que está haciendo mal. Son opiniones igualmente respetables”.



‘NO HAY CRISIS’



Tras estas posiciones encontradas dentro del fujimorismo, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó que haya una crisis al interior de la agrupación naranja.



“No, no hay crisis, pero sí hay un debate democrático y estamos en un camino diferente”, señaló, al pedirle al jefe de Estado ‘no sacar la espada y dejar de lado la confrontación’.