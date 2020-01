La candidata al Congreso de la República por Solidaridad Nacional, Rosa Bartra, afirmó que la masturbación y la sexualidad no son parte de su campaña política y que sus comentarios sobre esos temas estuvieron motivados en su preocupación por la educación. Además, indicó que el partido al cual ahora pertenece es de “derecha popular”.

“La masturbación no es parte de mi campaña, yo me preocupo por la educación. Los adultos tienen derecho a la libertad sexual. Los niños tienen derecho a la identidad sexual. Todo esto parte de un error del Gobierno por errores en textos escolares y de materiales que mencionan ’50 objetos sexuales que deberías probar', están las imágenes y los vínculos. Quiero proteger a los niños, que se les dé informaron adecuada", sostuvo en Latina.

Esto se da luego de que Rosa Bartra fuera cuestionada por sus declaraciones en un programa radial en el que dijo que “el Gobierno solo se preocupa por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse”.

En otro momento, reveló que su padre perteneció al Partido Comunista del Perú – Patria Roja y que ella tuvo una formación de izquierda. Sin embargo, explicó que ha virado hacia una “derecha popular”.

“Soy conservadora, estoy en un partido de derecha popular como Solidaridad Nacional. Fui de izquierda, mi papa fue un trabajador social, pero no hemos traicionado los principios que aprendimos y que pasan por buscar equidad. No tuve una formación troskista. Mi padre fue candidato por el Partido Comunista Patria Roja. No hay una galaxia de distancia entre el Partido Comunista del Perú y Solidaridad Nacional. Me preocupan los emprendedores, eso es algo que está en la derecha popular. Somos históricamente de derecha popular”, refirió.

Rosa Bartra en entrevista con Beto Ortiz (Latina)