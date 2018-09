Rosa Bartra: Es falso que busquemos la vacancia de Martín Vizcarra | FOTOS | 

Por: Óscar Torres



Las aguas están movidas en la arena política del país. Por tal motivo conversamos con la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra. La congresista de Fuerza Popular dice su verdad.



Congresista Bartra, muchas son las voces que aseguran que el fujimorismo ya tiene decidida la vacancia del presidente Martín Vizcarra. ¿Es cierto?

Es falso. Completamente falso. Es más, yo aprovecho la oportunidad, la cual agradezco, para instar al Ejecutivo a que trabajemos juntos. Son los pobres del Perú los que nos importan.



¿Por qué Keiko salió a revelar las reuniones secretas con el presidente?

¿Keiko debió mentir? ¿Debió haber mentido como mintió el presidente Vizcarra? Creo que no. A una pregunta hay que dar una respuesta con la verdad.



Incluso confirmaron que esas reuniones fueron antes de la vacancia de PPK. ¿Lo puede asegurar?

Keiko ha sido completamente transparente con respecto a sus reuniones. Ninguna con Keiko ha sido antes de la vacancia.



Gilbert Violeta me dijo la semana pasada que Keiko quiso manejar como un títere al presidente y fracasó...

Gilbert Violeta dice muchas mentiras.

Bartra afirmó que no buscan la vacancia del presidente Vizcarra.

¿Les preocupa que Vizcarra haga cuestión de confianza y hasta se pueda llegar al cierre del Congreso?

Me preocupa el talante antidemocrático del presidente Vizcarra. El presidente debería pensar en los pobres del Perú y en resolver sus problemas.



DESCONECTADO DE LA REALIDAD



¿Cuál sería la principal crítica que le haría a la gestión del actual jefe de Estado?

La desconexión que tiene con la realidad. Él está preocupado por resolver una crisis política que recién se va a ejecutar en el 2021, pero en este momento hay gente muriendo por las heladas, por el friaje, por accidentes en las carreteras, los hospitales están colapsados… Hay urgencia de que el presidente gobierne.



¿No lo está haciendo?

Los problemas del Perú no están siendo atendidos. La reconstrucción del norte es un mito. Son las cifras y la realidad las que me hacen decir esto.



¿Va o no va la reforma del sistema judicial? El pueblo así lo exige...

Estamos trabajando a tiempo completo y hemos logrado el compromiso de todos los actores. La reforma del sistema de justicia no solo es urgente, es importante e impostergable.



¿No sería lo más sano para el bien del país que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dé un paso al costado?

Soy absolutamente respetuosa de la separación de poderes, de la independencia y autonomía que tiene el Ministerio Público. Ellos tienen una Junta de Fiscales, disponen de entes que resuelven sus temas.



¿Ustedes lo protegen y están jugando en pared con él?

Esa es otra mentira.

Bartra descartó que protejan al Fiscal de la Nación

CHINCHERO



Algunos analistas y congresistas comentan que la denuncia al exministro Alfredo Thorne, por el caso Chinchero, apuntaría a Vizcarra...

Una vez más respeto la autonomía del Ministerio Público y respeto la independencia absoluta del Poder Judicial. Creo en la separación de poderes.



Por el bien de la gobernabilidad del país, ¿no sería ideal que el presidente de la república concluya su mandato el 2021?

Eso es lo que nosotros esperamos como partido político, como bancada y yo como peruana. Espero que el presidente gobierne hasta el 2021.



¿Qué autocrítica han hecho en el interior de su bancada? Porque Keiko solo tiene 15% de aceptación y está en caída...

En medio de una crítica y un ataque tan feroz desde todos los frentes, tener un 15% de aceptación es alentador. Debemos trabajar para que mejore la percepción ciudadana que hay en este momento.



¿Cuál su opinión personal del vocal César Hinostroza?

Creo que cuando alguien comete errores y delitos, debe responder por ellos.



En la ciudadanía hay la percepción de que el Congreso protege a este magistrado de los ‘audios de la vergüenza’, ¿por qué?

En el Congreso hay no una, sino muchas acusaciones constitucionales en trámite que han hecho que el procedimiento se alargue más de lo que debió darse. El tema se empieza a ver este lunes (mañana) y yo estoy segura de que el Congreso va a responder como debe ser en casos como este.

Keiko Fujimori (USI) Keiko Fujimori (USI)

LAVA JATO Y ALAN



El semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ ha revelado que la Comisión Lava Jato, que usted preside, ha modificado los informes técnicos para encubrir a Alan García. ¿Es verdad?

Es absolutamente falso. La comisión está integrada por representantes de todas las fuerzas políticas. Rosa Bartra no decide absolutamente nada y todo lo que se resuelve, se hace por decisión mayoritaria o unánime de sus miembros. Yo no conozco ese documento que se ha filtrado.



Alan se reunió 15 veces con representantes de Odebrecht y según el colaborador Edwin Luyo, García fue el más interesado en las obras de Metro de Lima, donde hubo millonarias ‘coimas’. ¿No le parece raro eso?

Nosotros hemos trabajado responsablemente en esta investigación, por ejemplo. Y sus resultados están contenidos en el informe que espero se conozca pronto.



¿Existirán ‘sorpresas’?

Lo que puedo decir es que hemos trabajado con absoluta responsabilidad, siendo imparciales y también siendo escrupulosos para encontrar la evidencia necesaria que nos permita determinar recomendaciones.



En los casos de Ollanta y Nadine, ¿a qué conclusiones llegaron?

No puedo hablar por, precisamente, tener un deber de reserva con respecto a la investigación.



Explíquele al país, ¿qué sucedió finalmente con el ‘playero’ Alejandro Toledo, quien pasea por Estados Unidos?

Esperamos que el Ejecutivo haga su tarea y que pronto el proceso de extradición sea una realidad. Toledo tiene que responder en el Perú por las cosas que se le acusan.



¿Qué responsabilidad le correspondería a PPK, según sus investigaciones?

... PPK tiene ya evidencia mostrada públicamente que se presentó en el momento de la vacancia. Él tiene una relación directa, de cuando era funcionario, con las empresas que ejecutaban grandes proyectos. Esa relación está completamente evidenciada.

Bartra espera que se cumpla con la extradición del expresidente Toledo.



¿Qué conclusión final sacaría de todo lo que se ha investigado sobre Odebrecht?

Que no debemos permitir nunca más que los intereses empresariales y que el afán de lucro de quienes deben protegernos, se anteponga a los intereses de millones de peruanos.



¿Qué salida le ve a todo este entrampamiento político en el que nos encontramos?

El consenso, el diálogo y poner al Perú por encima de cualquier otro interés.



Gracias, congresista Bartra

Gracias a usted.