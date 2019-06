Rosa Bartra: "Con este gobierno cada día hay más pobres y más inseguridad" | ENTREVISTA | FOTOS

POR: ÓSCAR TORRES



Rosa Bartra es actualmente la principal figura del fujimorismo. La denominada ‘escudera’ de Keiko Fujimori nos recibió en la tranquilidad de su hogar. Y mientras el Parlamento aún no determina si aprobará todos los proyectos de ley para la Reforma Política, conversamos con la combativa y polémica titular de la Comisión de Constitución, quien no calla nada.



Congresista Bartra, usted es uno de los personajes del fujimorismo más atacados en algunos medios y redes sociales, ¿cómo lo toma?

Lo tomo con prudencia, escucho y leo también. A veces más de lo que debería, porque las redes sociales también están llenas de trols. Así que lo tomo con la prudencia y el respeto que merecen todas las opiniones.



¿Por qué cree que la ‘trolean’ tanto?

Porque represento a un sector que defiende la vida, la familia, porque soy mujer y porque soy fujimorista.

El presidente Martín Vizcarra se pronunció vía Twitter mientras participaba en la reunión con el gabinete de ministros. (Foto: Difusión) Bartra se reafirmó en considerar al gobierno de Vizcarra como inepto. (Foto: Difusión)

¿Cuál es la principal crítica que le hace al gobierno de Vizcarra?

Es un gobierno que yo he calificado de inepto y me reafirmo. Hay cada día más pobres, más violencia, más inseguridad y el gobierno dice que está reformando.



REFORMAS POLÍTICAS



El presidente ha dado a entender que si no se aprueban las reformas políticas tal como las ha planteado, podría cerrar el Congreso, ¿teme ese escenario?

Si hay respeto por la democracia por parte del presidente, en mi país ese es un escenario inimaginable.



¿Qué pasaría con el Perú si se llega a concretar el cierre del Parlamento? ¿Vizcarra se convertiría en un nuevo Alberto Fujimori?

De ninguna manera. Se convertiría en el dictador que el Perú no necesita.



‘Vitocho’ García Belaunde dice que Vizcarra ‘pecha’ al Congreso para subir en las encuestas. ¿Piensa lo mismo?

Pienso que el Gobierno enfrenta al Congreso para tapar su ineptitud.

Hoy continuó el debate por la cuestión de confianza, luego que fuera suspendido el último martes. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC) La parlamentaria también consideró que el presidente Vizcarra más allá de su enfrentamiento con el Congreso, no tiene méritos para subir en las encuestas. (Foto: GEC)

A propósito de las encuestas, en las últimas, la aprobación del presidente ha subido. ¿Qué opinión le merece?

Que más allá de su enfrentamiento con el Congreso, no tiene ningún mérito que pueda ser reconocido para subir en las encuestas.



Los opositores al Gobierno critican que la economía esté estancada, se esté perdiendo empleo y reine la inseguridad ciudadana. ¿Comparte ese pensamiento?

Completamente. Camino, yo estoy muy de cerca del pueblo, y eso es verdad.



En abril, por ejemplo, solo se creció 0.02 %...

Es una vergüenza para un gobierno que tiene todas las herramientas para poder impulsar crecimiento y desarrollo.



KEIKO Y ALAN



A usted la cuestionan por su informe de Odebrecht en el Congreso, que exculpó a Keiko y a Alan García. ¿Qué tiene que decir?

Que es la gran mentira para tapar el verdadero escándalo que tienen los megaproyectos. Ahí están las nuevas revelaciones. Siempre dijimos que el Gasoducto era una obra corrupta, igual que Chavimochic, igual que Chaglla, el tiempo y la evidencia nos están dando la razón.



¿Quiénes son los verdaderos responsables?

Quienes nos han gobernado durante los últimos veinte años y que se han coludido con Odebrecht.



Exactamente, ¿quiénes son?

Están claramente en el informe de la comisión investigadora, quienes nos han gobernado: Toledo, Humala y ahora en este momento, quienes están blindando a Odebrecht son los fiscales.

Ollanta Humala permaneció unos nueve meses con prisión preventiva. (Foto: Agencia Andina) Bartra también se pronunció sobre Ollanta Humala. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué sintió al enterarse del suicidio del expresidente García?

Tuve la sensación terrible de que habíamos perdido a un político valioso, que no se sometió al vejamen al que pretendían llevarlo.



¿Usted visita a Keiko con frecuencia en la prisión? ¿Sigue considerando que es inocente?

Si hay justicia en mi país, si hay independencia de poderes, este 5 de julio debería de determinarse su libertad.



¿Es cierto que ella sigue manejando los hilos de Fuerza Popular desde Chorrillos?

Keiko Fujimori es la presidenta de Fuerza Popular y espero que sea la presidenta del Perú en el 2021.



¿Es verdad que desea ser presidenta del Congreso?

No por ahora.



¿Considera un ‘traidor’ a Daniel Salaverry?

Considero que la lealtad y la consecuencia son valores irrenunciables cuando haces política y él no los tiene.

Keiko Fujimori lideró su bancada de 73 congresistas en el Parlamento. (Foto: GEC) Bartra espera que Keiko Fujimori sea presidenta el 2021. (Foto: GEC)

¿Por qué cree que se reunió (Salaverry) con el premier y con el presidente en Palacio?

Eso lo debería responder él. Ha tenido una postura siempre complaciente con el Poder Ejecutivo, especialmente con Martín Vizcarra.



¿Le pareció bien que los generales del Ejército se pongan mandiles rosados?

Soy mujer y padezco la violencia hacia mi sexo. De ninguna manera un mandil rosado me identifica con esa lucha...



La ciudadanía en su mayoría considera que el fujimorismo en el Congreso blinda a Pedro Chávarry, ¿por qué?

A Keiko la apresaron los fiscales que Chávarry nombró. No se le debe absolutamente nada al señor Chávarry, pero nosotros en el Congreso respondemos a los hechos. No nos dejamos usar para cálculos políticos ajenos.



¿No cree que exista verdaderamente una mafia en el Poder Judicial denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

Esperamos que haya realmente responsables, más allá del circo que se ha hecho en los últimos meses.

Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez a cargo de la investigación del caso Odebrecht. Congresista Bartra afirmó que los fiscales Vela y Pérez 'le dieron todo a Odebrecht' a cambio de nada.

Gino Costa me dijo, la semana pasada, que el fujimorismo representa el blindaje a la corrupción, ¿qué le respondería?

Que alguien que ha blindado a Toledo y a Susana Villarán no tiene moral para decir algo como eso.



¿Por qué no está de acuerdo con la labor que realizan los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

Porque le dieron a Odebrecht todo a cambio de nada.



Maiman ha revelado que Alejandro Toledo recibió 35 millones de dólares en coimas, ¿cree que finalmente lo van a extraditar de Estados Unidos?

Creo que mientras haya intereses en este gobierno para que la verdad no se conozca, eso no va a pasar de ser una ilusión.



¿Cómo vislumbra el futuro de Fuerza Popular de acá al 2021?

Vamos a seguir defendiendo la vida. Vamos a seguir defendiendo a la familia, el modelo económico y, sobre todo, trabajaremos para que se despierte la fuerza creadora del pueblo en plena libertad.



¿Qué le diría al presidente Vizcarra si lo tuviera en una reunión a solas?

Que respete la independencia de poderes, que trabaje para un pueblo que tiene muchísimas necesidades y que entienda que su paso por el poder no es eterno.



Gracias, congresista Bartra, y ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú...

Por el bien del Perú, se tienen que acabar.