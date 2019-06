Rosa Bartra lanza advertencia: "Yo voy a hacer política hasta el día que me muera" | VIDEO

En medio del debate por la cuestión de confianza en el Congreso de la República, la parlamentaria de Fuerza Popular Rosa Bartra indicó que considera que el pedido del Ejecutivo es inconstitucional y que seguirá 'haciendo política' por largo tiempo.

Rosa Bartra señaló que si el pueblo "ha confiado en ella para ser congresista" seguirá cumpliendo con su trabajo hasta el último día de su vida.

"El pueblo que me ha confiado su voto y que me ha confiado la defensa de la Constitución está pendiente de mi trabajo y le doy cuentas permanentemente. Tengo un carrera política bastante larga y la pienso continuar, yo voy a hacer política hasta el día que me muera, eso no significa que mi vida política vaya a continuar en el Parlamento, hay muchísimas formas de hacer política", expresó en diálogo con Canal N.

Finalmente, Rosa Bartra consideró que el pedido de cuestión de confianza que expuso el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en el Congreso de la República es inconstitucional.

"Lo he dicho varias veces, el pedido es inconstitucional. Tengo que votar, no puedo negar mi derecho de ejercer mi voto", precisó la parlamentaria.