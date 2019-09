Rosa Bartra: ‘Si Martín Vizcarra actúa al margen de la ley, va a terminar preso’ | ENTREVISTA | VIDEO

POR: OSCAR TORRES



Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, es un personaje clave. Por 15 votos a favor y uno en contra, ese grupo de trabajo del Congreso archivó el proyecto de adelanto de elecciones. Todo parece indicar que estamos entrando al capítulo final de esta crisis política, para bien o para mal. Trome conversó con la llamada ‘escudera de Keiko Fujimori’ y, actualmente, la principal figura del fujimorismo. Su palabra es muy importante en este momento.



Congresista Bartra, ¿cree que el presidente Vizcarra ha planteado la cuestión de confianza para cerrar el Congreso?

El presidente Vizcarra ha intentado copar los poderes del Estado. Tomar el Ministerio Público, y el uso de la cuestión de confianza, últimamente, la instrumentaliza con ese fin. Sí...



Usted preside la Comisión de Constitución que archivó el adelanto de elecciones. Concretamente, ¿por qué se opone a ese proyecto de ley?

Porque es un proyecto de ley inconstitucional, que no resuelve el problema por el cual, supuestamente, se presenta. Si el presidente no puede gobernar, cerrar el Congreso, disolviéndolo, no es la solución.



La mayoría de la población en las encuestas y en las calles exige al presidente que cierre este Congreso, ¿qué tiene que decir?

Que hay descontento en la población porque hay pobreza, inseguridad, porque no hay salud... Porque no se resuelven sus problemas y piensan que el Congreso debe hacerlo. Es al revés, es el presidente de la República quien debe liderar esos cambios.

A la bancada fujimorista la acusan de blindar corruptos y pretender tapar y paralizar las investigaciones de Lava Jato, ¿es verdad?

El fujimorismo no ha sido gobierno. Ninguno de sus congresistas está involucrado en casos de corrupción. Esto, más bien, sí le corresponde al presidente y a sus aliados.



¿Quién es el responsable de toda esta crisis política que estamos viviendo?

De alguna forma todos, pero creo que en especial quienes gobiernan nuestro país desde el Ejecutivo.



Para el ciudadano común, primero fue PPK, segundo Vizcarra y ahora, ¿qué se viene para el país?

Espero que una etapa en la cual el Perú, nuestra patria, esté primero.



Según César Hildebrandt, Keiko ha tomado el poder desde el penal de Chorrillos, ¿qué puede responder al respecto?

Que como cristiana siento hasta misericordia por todas las mentiras que difunde cada semana el señor Hildebrandt.

Usted dijo hace poco que la crisis se solucionaba con la renuncia de Vizcarra, ¿se reafirma?

Sí.



MECHE ARÁOZ



Entonces, ¿le parecería válido un escenario con ‘Meche’ Aráoz como presidenta hasta el 2021?

Quien gobierne nuestra patria desde la posición de presidente, debe pensar en resolver los problemas del país. El presidente Vizcarra ha claudicado. Quien quiera hacerlo, y corresponde que sea la señora Aráoz, en caso de que él renuncie, deberá encargarse de eso.



¿Y qué pasa si ‘Meche’ Aráoz se va con Vizcarra? Pedro Olaechea tendría que convocar a elecciones...

Es la salida más rápida para el ‘vámonos todos’. La hemos planteado y todavía está en la cancha del presidente. Si quiere que este Congreso se vaya con él, que renuncie, convenza a su vicepresidenta y en cuatro meses nos habremos ido todos.



En un chat fujimorista, Miguel Elías y Tamar Arimborgo estarían hablando sobre la vacancia del presidente, ¿la van a pedir?

Eso no es cierto. Jamás se ha hablado de vacancia. El congresista Elías ha hecho una broma. Lamentablemente, bromas de ese tipo son para los inteligentes. Además, debo protestar por la exposición pública de chats privados.

Los opositores al fujimorismo aseguran que toda esta crisis comenzó cuando Keiko perdió la elección contra PPK...

Creo que ni el presidente Kuczynski ni el presidente Vizcarra asumieron lo que el pueblo decidió en número de congresistas. Desde el comienzo trataron de tomar el Congreso.



Según su criterio, ¿qué es lo mejor para el país en estos momentos?

Trabajar en la agenda que resuelva los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza, salud, educación.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



¿Van a insistir mañana con la elección del nuevo Tribunal Constitucional?

El Congreso tiene atribuciones y deberes. No debe claudicar cuando se trata de cumplirlos.



¿No le parece escandaloso que la magistrada Marianella Ledesma haya denunciado que la presionan para que vote a favor de la libertad de Keiko?

Me parece que en su posición debió decir quién, cómo y cuándo la han presionado. Me parece mal, asimismo, que ella se declare adversa al fujimorismo.

Desde el gobierno se ha denunciado que se buscaría nombrar un Tribunal Constitucional a la medida del fujimorismo y el aprismo. ¿Qué respondería?

Este Congreso, con mayoría fujimorista, en su momento nombró al defensor del pueblo, al contralor de la república y nadie habló de copamiento. Ahora somos 54 y, sin embargo, mienten diciendo que buscamos copar. Nada más alejado de la realidad.



¿Por qué cree que este Parlamento es tan rechazado por la población?

Porque cierta prensa, apoyada por el gobierno, el presidente y sus ministros, se ha encargado de responsabilizarnos de lo que ellos no hacen.



Como bancada mayoritaria y a manera de autocrítica, ¿qué cosas reconoce que han hecho mal?

Hemos trabajado la agenda que ha impuesto el gobierno. Especialmente en los últimos tiempos y por dedicarnos a esa agenda del gobierno, hemos descuidado temas que son importantes para el país.

Si Vizcarra cierra el Congreso, ¿se convertiría en un dictador? ¿Qué haría usted?

Como demócrata lucharía y voy a hacerlo hasta el último día de mi vida, para que en nuestra patria la Constitución se respete y quienes la vulneren, paguen por eso.



¿Y de qué manera lo haría en lo personal? ¿Usted se quedaría en el Congreso si entran a cerrarlo?

Espero que esa situación nunca se dé. Espero que el presidente Vizcarra comprenda que si actúa al margen de la ley, va a terminar preso.



Ante tanto lío político la economía sigue estancada y se siguen perdiendo empleos, ¿quién es el responsable?

Quien define la política pública, quien define cómo se gastan nuestros recursos, quien define cómo se protege a los ciudadanos, ese es el presidente de la república.

¿Coincide con Mark Vito en que Keiko es una presa política?

No de ahora, desde el primer día he sostenido que Keiko es una presa política. A Odebrecht, el gobierno le ha pagado por destruir a la oposición.



¿Qué opina de la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

Que son los fiscales Lava Odebrecht.



Usted visita con frecuencia a Keiko, ¿cómo está ella anímicamente?

A pesar de que su salud se ha visto seriamente comprometida con esta injusta prisión, su ánimo es bueno y su fuerza y deseo por seguir trabajando por el Perú están intactos.



Si sale en libertad, ¿volverá a postular a la presidencia?

Yo espero que Keiko sea la próxima presidenta de la república.



Gracias, congresista Bartra, ¿qué mensaje le daría a la población en este momento?

Que somos un país que merece convertirse en esa nación que soñamos: segura, próspera, saludable, pero, sobre todo, con oportunidades dignas para todos.