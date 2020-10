Por: Johnny Valle

Fue la astróloga, coach y experta en comunicación no verbal, Rosa María Cifuentes, quien predijo que el mandatario Martín Vizcarra sería ‘traicionado’ por mujeres de su entorno más cercano . “La chismosa, la espía, puede ser su persona de confianza. Cuidado con los teléfonos, podrían volver los ‘chuponeos’”, aseguró Rosa María Cifuentes hace 11 meses en radio Capital y está grabado.

¿Cómo lo supiste?

Mira, toda su vida el presidente Vizcarra va a tener problemas con mujeres, que lo puedan traicionar. Yo considero que este año lo tiene más pesado, si te das cuenta la señora Karem Roca sigue en el rollo, porque Miriam (Morales) no habla mucho, pero ella sí se está defendiendo con todo y está lanzando lo que puede.

¿El presidente es Aries, verdad?

Sí.

Justamente, en la agenda/libro que estás lanzando con la editorial Planeta, aconsejas a los Aries: ‘debes hacer una importante purga de qué amistades valen realmente la pena en tu vida’…

Lo que pasa es que Aries va a vivir una prueba de fe hasta el 2026. Además, los Aries de nacimiento van a tener problemas de salud, van a tener problemas con la figura paterna.

Entonces, por lo que me dices, ¿el presidente va a tener problemas de salud?

Lo que pasa es que el tránsito va a durar hasta el año 2026, y si tú te das cuenta el presidente cada día está más flaco, no solo por el estrés. Cuando fue a declarar al Congreso ya tenía la cara huesuda y estuvo sin corbata, puede tener problemas en los oídos, en los ojos, en los dientes, puede tener un problema circulatorio.

Viendo al presidente, ¿los Aries son personas confiadas, ingenuas?

No, no, no, error, todos los Aries no son iguales.

Él es del 22 de marzo…

Claro que sí, o sea del primer decanato. Eso significa que es valiente, que lo rige marte, es muy ‘suicida’ también, que muchas veces hace sacrificios en su vida, que no sabemos cuáles son, tiene una vida sentimental un poco difícil, la esposa nunca da cara, nunca quiere ir a eventos.

Bueno, se le ha criticado eso a Vizcarra, su orgullo por no reconocer sus errores…

Es ‘achorado’, como se diría. Los Aries van a luchar hasta el final.

Te decía lo de ingenuo porque terminaron traicionándolo…

Lo que pasa es que él tiene un planeta muy malo en la carta de los amigos, ahí está Virgo, pero tiene a Plutón que es el enemigo…

¿Qué pasó entonces?

Vizcarra es una persona que trabaja en equipo, integra gente, pero al momento de discriminar es confiado. Tú contratas a un mediocre y todo mediocre puede ser un traidor. El peligro de tener un mediocre sin preparación es que sea un traidor, porque los mediocres tienen complejos de inferioridad... Si te das cuenta, esta señora (Karem Roca) se da el lujo de amenazarlo, de chantajearlo. Mira, es el presidente, si le da la gana te bota y se acabó. Pero no, ella no agacha la cabeza.

También eres especialista en el lenguaje no verbal…

Claro, tengo mi libro ‘Miénteme si puedes’ , siempre estoy pendiente en los debates políticos, en las elecciones. Ya estoy esperando que aparezcan los candidatos para analizarlos…

¿Cómo puedes analizar a este personajillo, ‘Richard Swing’?

Yo lo veo no solo como un hombre histriónico, sino también como un hombre con poca cultura, con mucha ansiedad, un hombre que necesita llamar la atención y demostrar que tiene poder, que manipula la situación a su favor, y tiene una necesidad complicada, no lo veo honesto, y en verdad tiene mucha ansiedad. Nunca había visto a un hombre mostrar que toma agua, como si deseara que lo vieran bebiendo agua, y que siempre está señalando con el dedo y además es fantasioso, se cree sus historias y sus cuentos.

Richard Swing: El artista que puso contra las cuerdas a Martín Vizcarra

¿Y a Karem Roca?

Te puedo decir una cosa, yo veo a Karem Roca con tres personalidades diferentes. Veo a una mujer que primero pone mucho énfasis cuando va a acusar al presidente, y lo dice como si fuera un guion. Levanta la voz para que se escuche algo, se nota que ella pudo haber sido responsable, es una persona histriónica, es una persona que pasa de un discurso a otro discurso, no es de confianza.

Mucha gente no sentía sincero al presidente cuando se refería a Karem Roca, muchos lo notaban nervioso. ¿También lo percibiste?

Sí, claro, yo notaba claramente que estaba todo el rato mintiendo.

Rosa María, ¿Cómo reconocemos a alguien que nos está mintiendo?

Esto es interesante, primero debes tener buena memoria, tienes que ver los tiempos verbales, ver si cuando te da un discurso o historia luego te cambia los tiempos verbales, es decir, si la historia que te contó ayer no es igual a la que te cuenta hoy. El que sabe escuchar se da cuenta de que no le contó la misma historia la vez pasada.

En cuanto al lenguaje no verbal, ¿analizando los gestos?

Ya, tú por nervios puedes temblar las manos; por ejemplo, Vizcarra, la última vez que fue al Congreso y dice ‘yo quiero que se investigue’, hace un gesto, superloco, que se llama el gesto del que ruega, y él no se da cuenta, él coge la puntita de los dedos y los cierra, y se señala él mismo. Cuando uno dice la verdad lo que hace es señalar los dedos hacia afuera, pero él lo hace hacia adentro, sus propias manos las lleva hacia su cuerpo, ese gesto significa ‘yo estoy fregado, yo oculto cosas’.

Sí, claro. Lo recuerdo…

Y en el caso de ‘Richard Swing’, él se sacó la mascarilla, ese es un gesto patógrafo (que tiene un significado), es un gesto inevitable cuando una persona miente. No puede controlar los gestos de la nariz, de la boca, de la mano. Cuando Karem Roca estaba hablando en los audios, no estaba hablando con esa uniformidad que estamos hablando ahora, ella subía y bajaba la voz constantemente. Entonces uno mira, tono de voz, gesto de rostro, porque tú puedes sonreír pero tu boca se puede torcer. Vizcarra siempre salía al mediodía a decir algo, leía o hablaba, pero siempre miraba a la cámara. El día que va al Congreso, cada medio minuto agachaba la cabeza y leía algo, no podía ni siquiera leer su papel como si fuera una persona no preparada. Eso significa que está con un nerviosismo tremendo, que no tiene control de la situación, que no se quiere equivocar, que le han preparado todo el discurso.

Rosa María, según tus cartas, ¿qué ves para las próximas elecciones?

Lo que yo veo en las próximas elecciones es que una mujer no va a ganar por ningún motivo.

¿Keiko nuevamente se va a quedar sin banda presidencial?

No la veo como presidenta, en lo absoluto