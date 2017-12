Rosa María Palacios: Destruyen a periodista por afirmar que PPK no indultaría a Alberto Fujimori [VIDEO]

La periodista Rosa María Palacios es criticada duramente en redes sociales por afirmar que Pedro Pablo Kuczynski no indultaría a Alberto Fujimori. Esta afirmación la hizo el 22 de diciembre por Twitter, el 24 de diciembre a las siete de la noche el mandatario indultó al expresidente.



El 22 de diciembre, Rosa María Palacios utilizó su Twitter para afirmar que los rumores sobre un posible indulto a Alberto Fujimori eran falsos. "No hay ningun indulto en marcha para Alberto Fujimori. El propio Presidente me lo ha asegurado.

Espero poner fin a ese falso rumor", escribió la periodista.



El 24 de diciembre a las siete de la noche, un comunicado de Palacio de Gobierno desmentía lo dicho por la periodista Rosa María Palacios. El presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori.



Periodista es desmentida por su propia fuente

De inmediato miles de usuarios criticaron la "actitud confiada" de la periodista Rosa María Palacios. "El Presidente me mintió. Lo siento mucho por él. Perdió todo el respeto que le tenía.

Lamento mucho que las víctimas no hayan sido oídas. El informe médico tiene serio vicio y espero que las instancias internacionales intervengan para hacer valer sus sentencias", escribió la también abogada.



El escritor Marco Áviles fue bastante crítico con el "mea culpa" de Rosa María Palacios. "Todos cometemos errores. Errar es humano. Sí. Pero hay errores de principiante que un periodista serio sabe que no debe cometer. Los médicos saben que deben ponerse guantes antes de operar. Los ingenieros saben que una pared no se puede construir en el aire. Los periodistas sabemos que nunca debemos poner las manos al fuego por una fuente". escribió el autor de "¿Dónde viene los cholos?".



No es la primera vez que Rosa María Palacios "pone las manos al fuego por una fuente". En 2015, la periodista era una de las más fieles defensoras de Nadine Heredia hasta que tuvo que reconocer que también fue engañada por la ex primera dama.

Con esto ya dejen de creer y tener como referente a Rosa Maria Palacios. Tengan dignidad. — Sr. Palta. (@Barnicit0) 25 de diciembre de 2017

El programa de Rosa María Palacios cambiará su nombre de "Sin Guion" a "Con Roche" — Castañeda Hablador (@rataneda) 25 de diciembre de 2017

Señora, ¿no quedan regalos para forrar? Cuidado que se le quema el pavo. https://t.co/yvGFRZv4In — Jorge Paz (@octavodepollo) 25 de diciembre de 2017

Que tal estará la Navidad de RMP? pic.twitter.com/VaHAtOBOP4 — MariaCeciliaVillegas (@C_Irreverencias) 25 de diciembre de 2017