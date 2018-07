Rosana Cueva sobre los audios de la vergüenza: 'Me dan asco' | ENTREVISTA 

Rosana Cueva es una de las periodistas más influyentes del país. Esta semana su nombre adquirió más notoriedad debido a que un fiscal supremo le exigió a ella y a Gustavo Gorriti que revelen las fuentes de los audios sobre las ‘repartijas’ de los jueces. En exclusiva, nos cuenta su verdad.



Rosana, ¿te sientes intimidada por la citación de la Fiscalía, que te exige que reveles las fuentes de los audios?

Intimidada no, incómoda. He sentido molestia, he sentido que ha sido una falta de respeto, pero intimidada, en absoluto.



Es muy raro que un fiscal supremo no conozca los procedimientos de cómo se manejan ‘las fuentes’ de los periodistas garantizados a nivel mundial. ¿Cuál crees que es el trasfondo de esto?

En un primer momento quizá pensé que era torpeza, pero también creo que esto está reflejando temor. Un temor profundo respecto a todo lo que viene saliendo a la luz y, sobre todo, al nivel de personajes que está alcanzando.



¿Qué sentiste cuando escuchaste grabaciones de altos magistrados diciendo ‘diez verdecitos’, ‘liberar a un violador’, dos mil ‘luquitas cholas’, ‘mitad para ti mitad para mí’?

Esto era un secreto a voces. Se conocía de varios lados que en el caso puntual del Poder Judicial del Callao, se tramitaban de esa manera muchos de los fallos, por el nivel de impunidad al que se llegó en el puerto del Callao donde además hay narcotráfico y cobro de cupos, y todo esto no se podía entender. Creo que esto lo que hizo fue ratificar, corroborar, de alguna manera probar también, lo que muchos sospechábamos que estaba ocurriendo, entonces por ese lado sí hay una parte de satisfacción de que finalmente se esté desenmascarando a todos estos personajes, pero por el otro lado, también te sientes indignado con toda esa podredumbre.



¿Cómo es posible que un juez como César Hinostroza haya llegado a tal alto cargo dentro del Poder Judicial? ¿Cómo se explica eso?

Y además porque ya se había denunciado en reiteradas oportunidades, y no solamente en algunos medios y semanarios en los últimos dos o tres años. Acá en Panorama, en el año 2010 y 2011, también hicimos un reportaje de César Hinostroza. No se podían explicar algunos de los bienes que él tenía, los departamentos en Miami. No se podía entender cómo no separaba los casos que había defendido de narcotráfico con algunas resoluciones posteriores que mostraban evidente conflicto de interés, sin embargo fue avanzando y avanzando. Ahora, hábil es, lo hemos podido ver incluso durante esta semana cuando tenía que ejercer su defensa de manera mediática, pero obviamente los audios también te revelan cómo esos compadrazgos lo llevaron a donde llegó.



‘FUMIGACIÓN’

Desde hace años en Trome pedíamos una ‘fumigación’ del Poder Judicial en el Callao y nunca se hizo nada. ¿A qué crees que se deba?

A todos esos compadrazgos, a todos estos padrinazgos también. O sea, queda claro que estos señores se movían además a nivel político, a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde ya hemos visto cómo se nombraban, cómo se ratificaban y cómo hacían que suban los amigos. ‘Aquí no entran los mejores, entran los mejores amigos’ se escucha también en algunos de estos audios. Es toda una red en la que se protegían entre ellos mismos. Eso es lo que nos permite entender toda esta podredumbre, insisto.



El presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, se ha revelado en los audios como un vulgar mafioso. ¿Qué te produce?

Que no es la primera vez que escuchamos audios de ese tipo. Me dan asco, me da lástima por el país, por supuesto, porque tenemos que soportar a estas lacras, pero ese tipo de audios se han escuchado en alguna oportunidad por parte de algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Habría que recordar la cantidad de veces que se venía denunciando... lo que pasa es que a la gente común y corriente, el CNM no le suena a absolutamente nada, cuando en realidad es algo así como la oficina de Recursos Humanos precisamente del Poder Judicial, que es la razón por la cual estamos como estamos.



¿Crees que esta mafia de los jueces tiene que ver con la impunidad de algunas autoridades políticas de ‘Chim Pum Callao’?

Completamente, segurísima...



El procurador Amado Enco acaba de pedir prisión preventiva para Walter Ríos. ¿Crees que corresponde en este caso?

Mira, deben iniciarle ya un proceso, es decir, se tiene que seguir de todas maneras el debido proceso. Hay que cumplir con cada una de las pautas por lo menos en este caso. Inmediatamente ha renunciado, ha sido retirado, no está pasando lo mismo con el caso de Hinostroza, por ejemplo, que también es un caso clamoroso como lo veíamos hace un momento, y pareciera que las personas que están al frente de las instituciones se sienten todavía temerosas, inseguras, aún no terminan de coger al toro por las astas.



DUBERLÍ



¿Por qué la actitud timorata, dubitativa y blanda del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez? ¿A qué crees que obedezca?

No sé. La sensación que yo tengo es como que fuera una actitud culposa, no sé si tú lo percibes así. Lo siento culposo, temeroso, cuando precisamente lo que se requiere es determinación en un momento como este.



Diversos analistas consideran que el sistema judicial está podrido en el país, ¿piensas lo mismo?

Claro que sí. Creo que puede haber algunas personas rescatables, siempre se da la excepción, pero creo que, mayoritariamente, está podrido... Se necesita una reforma integral, a fondo.



¿Por qué el Congreso, con mayoría fujimorista, no procede y más bien se niega a destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura?

Creo que es el fujimorismo y varios partidos políticos. No te olvides que, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, también había otro botín importante en el cual debías ostentar algún tipo de influencia y es por eso que también muchas otras instituciones, que son las que terminaban colocando precisamente a estos consejeros, están vinculadas a partidos políticos. No hay partido político que no tenga como mecenas a una universidad, por ejemplo, y las universidades colocan precisamente miembros en este Consejo.



En un audio se habla de una presunta reunión entre César Hinostroza y la ‘señora K’. ¿Crees que la ‘señora K’ es Keiko Fujimori?

Bueno, la congresista Aramayo cree que sí. Yo lo que creo es que se tiene que investigar aún más. Todo indica, todo hace suponer que sí.



Liberar a violadores, sicarios y narcos revela lo putrefacto del sistema judicial en el Perú, ¿qué crees que piensa la ciudadanía de todo esto?

Están tan pero tan asqueados que se ven dispuestos, en este momento, a cualquier apuesta que pueda ser radical, y eso es sumamente peligroso.



Explícale a la gente ¿por qué es importante la libertad de prensa y expresión?

Porque casos como los que estamos viendo probablemente no saldrían a la luz y tendríamos que asistir de una manera sumamente pasiva a todo este ambiente de impunidad que se pueda estar sintiendo. Incluso no gozaríamos ni siquiera el derecho a la protesta, nos hallaríamos viviendo en la completa ignorancia de todo esto que al final de cuentas, el ciudadano lo sabe y lo percibe cuando te das cuenta de que, de pronto, tu vecino que es juez de la noche a la mañana y ya tiene un edificio. Un alcalde también, que de la noche a la mañana, ya maneje una camioneta cuatro por cuatro y sea dueño de cinco casas más. Lo está viviendo a diario y la gran explicación es que este Poder Judicial no ha estado a la altura de las circunstancias.



¿Cuál es la labor de un periodista en estos casos? ¿Seguir investigando, difundiendo?

Hasta el final y este tipo de cosas, como decíamos, no nos intimida. Molesta y apena que puedan recurrir a este tipo de prácticas. Totalmente antidemocráticas además.



¿Qué mensaje tú, como periodista, le das a la ciudadanía?

Estar alertas. No se trata acá de defender o respaldar a Rosana Cueva. Acá lo que se tiene que estar respaldando siempre son los principios fundamentales de una sociedad. Todos queremos seguir viviendo en democracia y esas pequeñas cositas son grietas que, tarde o temprano, pueden ir afectándola.



¿Qué te parece que el presidente Vizcarra haya pedido la renuncia al ministro de Justicia Salvador Heresi?

Reflejos rápidos, lo cual saludo.



¿Tienes temor de que te pase algo?

No, no tengo temor de que algo me suceda.



Gracias, Rosana...

Gracias a ti.



(Oscar Torres)

