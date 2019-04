Rosana Cueva: "Martín Vizcarra tiene que gobernar, estar en la calle" | ENTREVISTA | FOTOS

Por: Oscar Torres



Frente a todo lo que se viene revelando del caso Odebrecht (Lava Jato), con el dramático suicidio de Alan García y gente que se fuga del país, es un buen momento para conversar con una de las periodistas más influyentes del medio. Directora del programa periodístico ‘Panorama’. Trome entrevistó a Rosana Cueva , quien toca temas de la coyuntura política.



Rosana, ¿eres de las que piensa que Alan García se suicidó porque estaba acorralado por la justicia?

Yo lo que te quisiera decir, en ese sentido, es que no me siento en capacidad de juzgar, absolutamente, a nadie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que es muy sensible como el suicidio.



¿Rafael Vela y José Domingo Pérez están haciendo bien su trabajo?

Necesitamos fiscales como Vela y como José Domingo Pérez, pero como peruanos tenemos que estar atentos a lo que podrían ser algunos excesos. El tema, puntualmente, de Pedro Pablo Kuczynski sí me pareció un exceso.



Según Jorge Barata, Jorge Nava era el ‘Maiman’ de Alan García, ¿qué opinas?

Al respecto hay algunas versiones, ¿no? Que lo habría dicho José Domingo Pérez... Lo que creo es que los fiscales sí están avanzando y lo que han obtenido en Brasil cercan de alguna manera el papel o, en todo caso, fortalece la hipótesis de la Fiscalía respecto a lo que habría ocurrido con Alan García. Lo más cerca que se ha podido llegar.



Para los apristas su suicidio fue un acto de honor y dignidad, ¿qué opinas?

Vuelvo a repetirte, me niego a juzgar en ese sentido.

TOLEDO



Barata también ha dicho que Toledo cobró hasta 31 millones de dólares en coimas y exigía con groserías que le paguen cuando se atrasaban. ¿Qué te produce conocer esto?

Que no es ninguna sorpresa. O sea, Toledo era así. Toledo siempre fue grosero. Toledo siempre pedía plata, lo sabemos desde el inicio. Los montos son distintos... En un primer momento se dijo que eran 20 millones, a pesar de que él había pedido 34. Ahora el monto es distinto, pero me refiero a que va acorde con la personalidad que nosotros conocemos de Toledo.



¿PPK es culpable o inocente, según tu criterio?

Hay indicios sumamente serios respecto a su actuación. La justicia lo decidirá. Ese es un punto, la prisión preventiva es otro...



¿Qué crees que pasará con Susana Villarán?

Tiene que dar la cara. Tiene que ser tratada con la misma vara con la que han sido tratados los otros. Creo que los indicios alrededor de ella son sumamente graves y sobre todo considerando que en el momento que ella solicita ese aporte, era funcionaria pública y tenía además en agenda temas vinculados a las empresas brasileñas.



¿Keiko Fujimori es una presa política como dicen sus defensores?

No, en lo absoluto.



Según lo revelado, Ollanta y Nadine recibieron 3 millones de dólares para la campaña del nacionalismo, ¿por qué crees que casi toda la clase política del país se ensució con el dinero de Odebrecht?

Ese es un tema que los peruanos tenemos que reflexionar seriamente, porque no hay un solo presidente de los últimos 20 años, porque viene desde Fujimori, o bueno, primer gobierno de Alan, saca tu cuenta. Si vamos así, ¿vamos a llegar hasta qué año? Algo tiene que estar fallando para que absolutamente todos terminen manchados por la corrupción. Ni uno se salva. En este caso ni siquiera la alcaldesa de Lima.

EL GOBIERNO



Al margen de estos temas judiciales, algunos analistas señalan que el presidente Vizcarra no está gobernando y el país está a la deriva. ¿Piensas lo mismo?

Pienso que el tema de gestión está bastante descuidado. No puede ser que nos hayamos pasado tantos días, por ejemplo, sin dos ministros que recién el último viernes los han podido nombrar. Incluso, el tema anticorrupción creo que no se está mirando en toda su dimensión como para poder enfrentarlo… Creo que en lo que tiene que ver con la gestión, por ejemplo, propiamente dicha de la lucha contra la pobreza, la reconstrucción del norte, hay una serie de problemas que no se están resolviendo y creo que eso también se está reflejando en las encuestas.



Y puntualmente, ¿por qué crees que el presidente está bajando en las encuestas?

Porque no logra esa sintonía con la gente de la calle... O sea, no hay gestión en el Ministerio de Salud, no hay gestión, por decir, en la posta médica, no hay gestión en el colegio, no hay gestión cuando yo voy a una ventanilla a hacer un trámite. Eso está fallando.



Yeni Vilcatoma está preparando un pedido de vacancia contra Vizcarra. ¿Piensas que se trata de un complot para tumbar la lucha anticorrupción?

Me parece una gran irresponsabilidad de parte de Yeni Vilcatoma. Yo sí creo que en este momento lo que tenemos que ver es que Vizcarra termine democráticamente su gobierno. Bueno, si se detecta un acto de corrupción gravísimo, pues ahí habrá la oportunidad para poder juzgarlo, pero en este momento, simplemente por estos hechos a los que alude Yeni Vilcatoma preparar un tipo de vacancia como esa, no me parece.



El peligro de todas estas revelaciones de corrupción es que vayan a surgir aventureros y radicales. ¿Crees que un Antauro Humala o un Walter Aduviri podrían tener éxito con miras al 2021?

Y si no son ellos, cualquiera que pueda llevar la bandera que ellos están enarbolando. Yo sí creo que hay un hartazgo, una decepción enorme con todo lo que se está viendo y lo que va a empezar ahora es apostar o creer en aquellos que van a venir con el discurso de ‘mueran los corruptos’, ‘fusilemos a los corruptos’. Y ojalá podamos realmente apelar a la madurez del pueblo peruano, que nos está demostrando que durante todos estos años no hemos tenido el olfato suficiente para poder identificar a un buen gobernante.

¿El peruano no sabe votar?

No sabe votar. Está clarísimo que no sabe votar, en todo caso confía demasiado o vota con la cabeza caliente y lo que se requiere, precisamente, es votar con la cabeza fría.



Como periodista, ¿qué es lo más importante para resolver en estos momentos en el Perú?

Dos cosas. Uno, el tema de la lucha contra la corrupción, pero a fondo. Meter a todos los expresidentes a la cárcel no va a ser suficiente. Necesitamos replantear porque el sistema no ha sabido responder a todos estos actos de corrupción. Qué ha pasado con toda esta estructura del Estado que no ha podido detectarla, no ha podido frenarla y, sobre todo, que ha reinado la impunidad durante tanto tiempo y empezando, incluso, por el mismo caso García, que tantísimos años investigado y recién se empiezan a encontrar realmente las pruebas que lo acorralan judicialmente.



¿Qué debe hacer Vizcarra para mantenerse firme hasta el 2021?

Gobernar en todo el sentido de la palabra. Tomar realmente el control de lo que es la Presidencia de la República. Estar en la calle. Identificar los problemas más urgentes. La lucha contra la inseguridad ciudadana, el tema del desarrollo económico, orden, porque tampoco puede ser que ante el primer conflicto, él esté cediendo de manera inmediata. Hacer que las obras que están pendientes realmente caminen y, sobre todo, demostrarnos que él también es impoluto.



¿Quién tiene la culpa de la muerte de Alan García?

Fue una decisión personal.



Muchas gracias, Rosana, y que ojalá caigan todos los corruptos…

Ojalá, es lo que necesitamos.

Te voy a sugerir algunos nombres y defines en pocas palabras lo que piensas de ellos:



George Forsyth…

Todavía falta mucho por recorrer.



Jorge Muñoz…

Están faltándole reflejos rápidos.



Alfredo Barnechea…

Decepción para varios... En mi caso, nunca me sentí que apostara por él, pero sí creo que el uso que quiso hacer en el velorio de García ha sido muy decepcionante.



Julio Guzmán…

En mi caso, yo siempre he sentido que era el candidato de Nadine.



Verónika Mendoza…

Secretaria de Nadine.



Antauro Humala…

Extremista.



Kenji…

Buen hijo.