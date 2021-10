El exparlamentario César Combina aseguró que la presunta ruptura entre el Gobierno y Perú Libre ‘es solo una estrategia y no un verdadero cambio’. Pidió no dejarse engañar, porque a lo único que apuntan es a tener una nueva Constitución, no erradicar la hoja de coca y otros planes establecidos en su ideario.

“Todo lo que se está anunciando y viendo es para darle oxígeno (al presidente) Pedro Castillo y que sean menos los ataques a Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre)”, manifestó en conversación con Trome.

También agregó: “Tal vez Castillo y Cerrón se puedan separar, pero nunca romperán palitos. ¿Por qué? Porque Cerrón y su gente financiaron la campaña de Castillo con dinero ilícito de ‘Los Dinámicos del Centro’ y eso, al comprobarse, mandará al jefe de Estado a la vacancia”.

Asimismo, pidió a la oposición no caer en el jugo de los llamados ‘lapicitos’, pues no se puede conversar con personas que colocaron a los cuestionados Luis Barranzuela y Carlos Gallardos al frente de los ministerios del Interior y Educación, respectivamente.

HABLA BERMEJO

De otro lado y a pesar del comunicado de Perú Libre que insta a sus parlamentarios a no darle el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por la premier Mirtha Vásquez, el congresista Guillermo Bermejo se mostró en contra y anunció que sí dará su respaldo.

“Mi posición sigue siendo la que ustedes conocen. Estoy apoyando al presidente (Castillo), estoy a favor del Gabinete Ministerial y estoy por la unidad de la bancada”, remarcó.

OPINIONES

Katy Ugarte: “Veo un ego de poder por parte de Vladimir Cerrón y Guido Bellido. Además, desestabilizan al jefe de Estado…”.

Víctor García Belaunde: “La gente de Vladimir Cerrón se siente con el derecho de gobernar, pero en la realidad no es así…”.

Hernando Cevallos: “Cualquier diferencia interna que exista debe conversarse y evitar así la confrontación pública…”.