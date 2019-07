Gobierno presentó proyecto que busca adelantar elecciones para el tercer domingo de abril del 2020

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que las elecciones generales se desarrollarían el tercer domingo de abril del 2020 en caso se apruebe el proyecto de reforma constitucional enviado este miércoles por el Ejecutivo al Parlamento.

El primer ministro indicó que el texto precisa que el presidente Martín Vizcarra no puede postular a la reelección inmediata en estos comicios por haber asumido la jefatura de Estado en el actual periodo.

"Dentro de las disposiciones transitorias proponemos también que las elecciones se desarrollen el tercer domingo de abril del año entrante", sostuvo en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

"Estamos proponiendo su modificación con un párrafo adicional que esclarece que quien haya asumido durante el periodo, como es el caso del presidente Vizcarra, tampoco podrá reelegirse en el periodo inmediatamente posterior ", señaló.

Salvador del Solar indicó que la expectativa del Ejecutivo es que el proyecto de reforma constitucional "se apruebe tal cual está" para que se pueda llevar a cabo un referéndum al respecto como anunció el mandatario el domingo.

"Nuestra expectativa es que esto se apruebe tal cual está siendo sugerido para contar, luego de una votación en el Congreso, como dice usted, luego de que se hayan constituido las comisiones que durante el mes de agosto puedan revisarse y aprobarse para ser luego ratificadas por un referéndum", afirmó.

"Esa es nuestra expectativa y también como ha sido antes. Nuestra vocación de diálogo no es restringida, por supuesto que incluye al presidente del Congreso, Pedro Olaechea y a su Mesa Directiva, pero también a todas las bancadas del Parlamento", agregó.



Como se recuerda, Martín Vizcarra anunció este domingo durante su mensaje a la Nación la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

"He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'”, manifestó el mandatario.

En esa línea, anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal y presidencial al 28 de julio del 2020". Este proyecto fue remitido por el Ejecutivo al Legislativo este miércoles.