Salvador del Solar sonrió y Mauricio Mulder desató su rabia: "Sería bueno que me cuente el chiste ¿Por qué se ríe?"

Durante la Comisión de Constitución del Congreso de la República el último miércoles, el congresista aprista Mauricio Mulder se molestó con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, porque sonrió cuando estaba exponiendo.

"Perdón, si hay un chiste que se ha contado y no me lo quiere compartir, y usted se ríe, sería bueno que me cuente el chiste", dijo Mauricio Mulder.



Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, intercedió para indicarle a Mauricio Mulder que todo se hace a través de la presidencia.



"Lo veo al señor Del Solar sonriente y muy contento, entonces no sé a qué se deba eso, sería bueno que comparta el chiste", continuó Mauricio Mulder.



Pese a las palabras del congresista aprista, Salvador del Solar siguió sonriente en la Comisión de Constitución del Congreso de la República.