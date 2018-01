YouTube viral: Actor de la telenovela 'Quinceañera' confesó que fue abusado sexualmente cuando tenía 12 años

El actor mexicano Sebastián Ligarde fue entrevistado en el canal Imagen Televisión. En esta entrevista comentó sucesos muy tristes de su vida, estos hechos lo acompañan hasta ahora y se atreve a hablar de ellos porque considera que sus fans deben conocer quién es él en realidad.



Sebastián Ligarde contó la traumática experiencia de absuso sexual a la que fue sometido a los 12 años. "Yo tenía 12 años cuando me metieron a un internado en Puebla. Yo creo que fue la peor experiencia de mi vida. En ese internado fui abusado por los alumnos, por la persona que cuidaba", cuenta el actor mexicano.



Sebastián Ligarde relató que fue muy difícil para él hablar de esta experiencia. "Traté de olvidarlo, pasaron muchos años y logré perdonarlo", cuenta bastante conmovido el actor de la recordada telenovela "Quinceañera".



El actor mexicano también comentó que sintió discriminación por ser homosexual. "Me llaman y me dicen que no voy a formar parte de la producción y decidieron despedirme de la novela", contó Sebastián Ligarde.



No todo ha sido dolor en la vida de Sebastián Ligarde, el actor mexicano precisó que sigue enamorado de la persona que conoció hace 25 años. "Cuando él no está en la casa le pido que no se tarde porque no puedo dormir si no esta él ahí", comenta el Ligarde.

