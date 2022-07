La congresista Sigrid Bazán se molestó en la previa del Mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo luego de que fuera consultada sobre su supuesta relación con Bruno Pacheco y el grupo de parlamentarios apodados ‘Los niños’.

En declaraciones a Willax, Sigrid Bazán indicó que no era ‘una niña’ y que Bruno Pacheco jamás ha mencionado su nombre como integrante de los supuestos 12 congresistas que integrarían ‘Los niños’ que blindan a Pedro Castillo.

Sigrid Bazán se mostró incómoda cuando fue abordada por una reportera, quien le consultó sobre lo que se viene comentando en redes sociales y la presunta declaración de Bruno Pacheco.

“No, en lo absoluto, nadie lo ha dicho, no sé de dónde sacas esa hipótesis. No lo ha dicho Bruno Pacheco, revisa tus fuentes. No soy niña, tengo 31 años, más respeto ”, dijo Sigrid Bazán, muy ofuscada.

Sigrid Bazán se molesta cuando le preguntan por Bruno Pacheco (VIDEO: WILLAX)

‘SON FAKE NEWS’

Sigrid Bazán usó sus redes sociales para defenderse, luego que en Twitter se hiciera tendencia con el hashtag ‘La niña’ por unos supuestos vínculos con el grupo ‘Los Niños’ del Congreso de la República, los mismos que apoyarían y encubrirían supuestos actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo.

“Las cosas claras: Los vacadores han sido vacadores desde antes que Castillo pueda ser investigado. Querían sacar al presidente a penas proclamado porque su candidata no ganó y punto. Ahora, un año después, el gobierno ha generado todas las sospechas por las cuales la Fiscalía, con toda razón, está investigando una serie de delitos y en tan poco tiempo que solo me genera la peor indignación”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Más información: