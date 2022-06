La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático) se refirió a su cuestionado viaje a la India junto a legisladores de otras bancadas por diez días y dijo que a su edad, quería tener una foto suya en el Taj Mahal.

En declaraciones a Canal N, indicó que el trabajo que realizaron en el país asiático fue “bastante productivo”, ya que abordaron el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la India y se reunieron con funcionarios de su Gobierno.

“Nosotros nos hemos reunido con la viceministra de Relaciones Exteriores y la ministra de Comercio y Turismo de allá para ver el tema del TLC. Nos hemos reunido con la embajada del Perú en la India y de la India allá. Hemos tenido un grupo de trabajo de distintas democracias del mundo”, expresó.

“Llegamos a un fin de semana, ese es el fin de semana que hemos hecho los paseos. Tengo 31 años y quería mi foto en el Taj Mahal de un domingo, que es nuestro día de llegada allá, el resto ha sido de trabajo y creo que bastante productivo”, agregó.

Bazán también dijo que es “clara y transparente”, y por ello decidió publicar su fotografía en el monumento del Taj Mahal para que la ciudadanía y sus seguidores “supieran del viaje”.

“Yo puse la foto antes que fuera noticia. A mí no me tomaron la foto en el aeropuerto, escapándome con mi gorra como algunos funcionarios. Publiqué porque me gusta ser clara y transparente y quien no la debe, no la teme. Quería que la gente y mis seguidores supieran del viaje”, subrayó.

Finalmente, Sigrid Bazán aclaró que el viaje fue una invitación por parte del Gobierno de la India por los 75 años de su independencia y que fue la embajada de ese país quien seleccionó a los congresistas.

Declaraciones de la congresista Sigrid Bazán sobre su viaje a la India. (Video: Canal N)

