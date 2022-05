Luego que fuera vinculada con el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera Vásquez, aseguró que solo le daba tips al exfuncionario para la gestión del Gobierno y que jamás quiso ser asesora en Palacio de Gobierno.

Indicó que durante las conversaciones con el empresario Zamir Villaverde y el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, ellos le manifestaron que ella quería ser asesora.

“Con Vladimir le dábamos tips (a Bruno Pacheco), pero ad honorem, nosotros nunca hemos cobrado nada. Entonces, (Pacheco) me preguntó en algún momento si yo quería ser su asesora y le dije que no porque estoy en el sector empresarial. Había una especie de celos cuando estás en un grupo”, comentó Barrera en Punto Final.

Sobre la presunta relación amorosa con Pacheco, la exfuncionaria sostuvo que nadie debe inmiscuirse en la vida privada.

“Las cosas privadas de las personas lo tenemos que poner a un costado. El Perú no tiene por qué saber la vida privada de Silvia Barrera. Esas imágenes que sacó algún medio de comunicación la censuro porque se están metiendo en la vida privada, editando, cortando imágenes. No son reales”, sostuvo.

En ese sentido, la exalcaldesa de VMT dijo que por ser solo la “amiga” de Bruno Pacheco ha sido supuestamente perseguida por el servicio de inteligencia de la Marina y del Ejército, así como por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Además, señaló que jamás se ha comunicado con Bruno Pacheco desde que él se encuentra en la clandestinidad.

Niega acto de corrupción

Barrera negó que participó en el presunto fraude electoral a favor de Pedro Castillo, luego que Zamir Villaverde comentara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que ella sabía de este acto.

“Basta ya de querer usar mi nombre para decir que sé cosas del señor Castillo o de los que están siendo investigados. No sé nada de eso, de actos de corrupción... He visto que los organismos internacionales han venido y han dicho que todo es transparente. No sé de dónde ahora aparece esta imaginación poderosa del señor Zamir Villaverde para poder manifestar tal afirmación”, señaló en el dominical de Latina.

Agregó que si bien visitó Palacio de Gobierno, jamás tuvo acuerdos con Bruno Pacheco para orquestar gestiones a fin de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concrete un supuesto fraude electoral. “No nos atendía porque era una persona muy ocupada, no se podía hablar porque paraba todo el día con el presidente”, manifestó.

“Hubo reuniones, pero no hemos llegado a nada. No tengo miedo a ningún audio o filmación. No existe acto de los US$ 3 millones. El señor Meza, por lo que sé, es una persona austera, no podría imaginar de dónde podría sacar ese dinero que dicen (para ayudar a Castillo con personas vinculadas al JNE)”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este domingo 15 de mayo podrás elegir tu local de votación para las elecciones regionales y municipales 2022. La plataforma estará disponible hasta el próximo 3 de junio y aquí te contamos qué pasos debes seguir para hacerlo.