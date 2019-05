Susana Villarán confiesa: "OAS y Odebrecht financiaron campaña del 'NO' a la revocatoria"

¡ROMPIÓ SU SILENCIO! Susana Villarán aceptó que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS realizaron aportes para su campaña del 'NO a la revocatoria', afirmando que lo hizo por el clima de 'tensión' que atravesaba Lima en aquel entonces.

“Lo que tengo seguridad es que OAS y Odebrecht financiaron la campaña del No a la revocatoria", expresó. "Lo que no sabíamos en ese entonces es que habían fondos ilegales de la Caja 2 y de operaciones estructuradas”, declaró Susana Villarán en Exitosa.

La exalcaldesa indicó que tomó la decisión de aceptar aportes para que 'Lima no pueda parar' y por este motivo contrató a Luis Favre y a su equipo.

"El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel", se lee en el comunicado que luego emitió en redes sociales.

Pese al financiamiento que recibió, Susana Villarán indicó que no "hipotecó los intereses públicos" para favorecer a las empresas constructoras antes mencionadas, que ya tenían contrato con la ciudad de Lima.

"No hemos recibido ni un sol de coimas. He estado con gente honorable que no ha recibido coimas. Sigo siendo la misma. Entré y salí con lo mismo que tuve. No hemos hecho adendas a las medidas de las empresas que apoyaron la campaña. No ha sido así", agregó la exalcaldesa de Lima.

Aquí el comunicado completo: