Jorge Barata confirmó que aportó 3 millones de dólares para campaña del 'No a la revocatoria' de Susana Villarán

Susana Villarán en el ojo de la tormenta. Jorge Barata confirmó que la empresa Odebrecht aportó 3 millones de dólares para la campaña de la 'No Revocatoria' cuando fue alcaldesa de Lima entre 2011 a 2014.

Así como confirmó aportes a la campaña presidencial de Alan García en 2006, Jorge Barata también involucró a Susana Villarán, agregando los aportes a Lourdes Flores Nano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Alejandro Toledo y Ollanta Humala.



Jorge Barata indicó que se aportó dinero a través de personas cercanas a los políticos mencionados.



Según Perú21, las coordinaciones y entrega se hicieron a través del ex gerente general de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro. Incluso, Susana Villarán llamó a Jorge Barata para indicar que el dinero era para ella.



La tesis hecha por el Equipo Especial Lava Jato sostiene que cuando Susana Villarán era alcadesa de Lima en marzo de 2013

recibió dinero de las empresas Odebrecht y OAS para financiar la campaña de la 'No Revocatoria'.



Aunque la Fiscalía informó que después de las declaraciones de Jorge Barata, podría solicitar prisión preventiva contra Susana Villarán, el abogado de la ex alcaldesa, Iván Paredes, sostuvo que no se podría hacer eso con su patrocinada porque ella tiene una orden de comparecencia con restricciones, medida que no ha vulnerado, así se corrobore toda la información que proporcione el Ministerio Público.



"Por más que (Jorge) Barata mañana (hoy) diga que existen pruebas suficientes, supongamos que se corrobore, deberá acreditarse el peligro de fuga en el caso concreto, como no firmar. (Y en este caso), ella no ha incumplido (las medidas)”, dijo Paredes al diario Correo.