Luis Castañeda: "No me parece bien hablar de Susana Villarán, no voy a aprovecharme de eso" El ex alcalde de Lima consideró que la ex burgomaestre "está en un problema" y dijo que no se "aprovechará" de ello

Castañeda Lossio está citado ante la Comisión de Defensa del Consumidor para responder por los contratos de concesión de los proyectos Línea Amarilla y el by-pass de 28 de julio. (Foto: Hugo Pérez/ GEC) Castañeda Lossio está citado ante la Comisión de Defensa del Consumidor para responder por los contratos de concesión de los proyectos Línea Amarilla y el by-pass de 28 de julio. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)