Susana Villarán: "He estado preparada para ir a prisión desde hace mucho tiempo"

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán negó que vaya a acogerse a una colaboración eficaz y que su admisión de que tuvo conocimiento del aporte de 3 millones de dólares de Odebrecht y un millón de OAS a la campaña del No a la revocación no fue por cálculo para tratar de evitar ir a prisión.

"[¿Sabe que es probable que vaya al Penal de Chorrillos?] Yo lo sé. He estado preparada para eso hace mucho tiempo. He estado preparada para todo y lo he enfrentado con valentía. Ahí donde esté seré la misma Susana Villarán", dijo en una entrevista a Radio Santa Rosa.

La ex burgomaestre resaltó que ella reconoció públicamente los aportes de las constructoras Odebrecht y OAS a la campaña contra la revocación luego de haberse sentido "liberada" de un compromiso que había asumido con José Miguel Castro.

"Cada uno es dueño de sus palabras. Nosotros dos tomamos una decisión juntos. Soy una persona leal a esa palabra que nos hicimos. Siempre dijimos que íbamos a decir la verdad, nunca encontramos el momento", manifestó Villarán.

En esa línea, la ex alcaldesa negó que Gabriel Prado, ex gerente de seguridad ciudadana durante su gestión, haya tenido algún tipo de conocimiento de los aportes, a pesar de que a su nombre se registró una cuenta en Andorra. Lo mismo comentó sobre los otros tres investigados contra quienes también se ha pedido prisión preventiva.

"Tanto José Miguel (Castro) como yo somos las dos únicas personas (responsables) porque no hay un grupo grande", comentó Susana Villarán.

La ex alcaldesa, por último, negó que haya decidido reconocer los cuatro millones de dólares que fueron aportados a su campaña del No por algún tipo de cálculo ante el pedido de prisión preventiva.

"Yo no estoy aquí para que me rebajen nada, yo estoy aquí para decir lo que hice. Creo en mi conciencia moral que me obligó en el momento en que me sentí liberada de un compromiso. No fue un pacto de silencio, porque esos se hacen entre mafiosos. Fue un pacto para hablar en algún momento y nunca encontramos el momento de hacerlo. De eso me arrepiento también", acotó.

"Yo no he pensando en decir 'señores, quiero negociar algo'. Cuando he sentido que estaba libre de un compromiso [...] cuando supe que esa persona me había dejado libre, iba a asumir mi responsabilidad política y moral por ese hecho [...] No hago confesiones sinceras ni delaciones premiadas. No me acojo al derecho premiado", añadió.

El fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, pidió 36 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán, José Miguel Castro, Gabriel Prado y otros tres implicados en las presuntas irregularidades en los aportes de Odebrecht y OAS en la campaña del No a la revocación.