Susana Villarán pidió perdón a las personas que no les pudo decir la verdad sobre aportes en la campaña del 'NO'

Susana Villarán pidió perdió a las personas que no les dijo la verdad sobre los aportes de la campaña de NO, en un mensaje a través de sus redes sociales, en el que admitió que siempre supo de los aportes de las empresas (Odebrecht y OAS) a la campaña del NO durante la revocatoria.

La exalcaldesa Susana Villarán título su mensaje: 'Hoy quiero decirles una verdad', el mismo en el que comienza por explicar que 'por no comprometer a otra persona, no salió antes a expresar la verdad'.



"Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria", aclaró Susana Villarán y comentó que tomó la decisión de aceptar los fondos para la campaña, junto al exgerente municipal José Miguel Castro.

Tras justificar las razones que la empujaron a aceptar los fondos para la campaña, Susana Villarán pidió perdón a 'todas aquellas personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy y les agradezco su aporte invalorable a la ciudad de Lima'.



También manifestó que los artistas e intelectuales que se unieron a la campaña del NO, lo hicieron de buena fe y gratuitamente.

Susana Villarán también reconoció que no debió aceptar el financiamiento de empresas que tenían proyectos privados en la ciudad.



También aseguró que no ha recibido coimas, ni hipotecó el interés público a empresas privadas, además, negó que en su gestión se hayan hecho adendas para favorecer a estas empresas a cambio de dinero.