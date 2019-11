¡Rompió su silencio! Susel Paredes explicó que su decisión de renunciar a su candidatura para el Congreso con el partido Somos Perú fue porque se incluyó en la misma lista a Dante Mendieta, excandidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores por Fuerza Popular.

“Renuncié por la presencia de una persona que era de Fuerza Popular, una fuerza política con la que no puedo estar al lado [...] ¿Cómo voy a estar ahí con alguien de Fuerza Popular? No podría, es un partido que ha hecho tanto daño al Perú”, comentó en declaraciones a Canal N.

El lunes 11 de noviembre, Susel Paredes anunció a través de redes sociales que no iba a seguir adelante con su postulación en las elecciones congresales del 26 de enero del 2020. Un día antes, el programa “Panorama” reveló que Somos Perú estaba incluyendo en su lista a Dante Mendieta.

“Como soy invitada, no sabía quiénes estaban en la lista, había personas que no conozco. Después me he puesto a investigar con mi equipo persona por persona y veo que está esta persona que solo el año pasado ha postulado en Fuerza Popular”, indicó la gerente de seguridad de La Victoria.

Tras la renuncia de Paredes a la candidatura, el vocero del partido, Manuel Masías, informó que Dante Mendieta había sido apartado de la lista de Somos Perú.

Sin embargo, Susel Paredes también dijo que no estuvo de acuerdo con la candidatura del exalcalde de Miraflores, Manuel Masías, quien actualmente es portavoz de Somos Perú y parte de la lista para las elecciones de enero.

“Era muy incómodo para mí. Básicamente por esas dos personas (Dante Mendieta y Manuel Masías). El señor Masías tuvo algunas acciones de racismo, homofobia, que me hacían imposible (ser candidata), tiene una condena moral y ética de mi parte”, señaló.