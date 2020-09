La exgerente de Fiscalización de La Victoria Susel Paredes confirmó que se inscribió formalmente como militante del Partido Morado de cara a las próximas Elecciones Generales del 2021.

En un video publicado por el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, en su cuenta de Twitter, éste aseguró que su agrupación política “no hace fichajes a último minuto con fines electorales”.

“Venimos conversando con Fuerza Ciudadana desde hace meses. Como partido inscrito, organizado y responsable, solo hacemos acuerdos políticos con agrupaciones y organizaciones políticas que defienden los mismos ideales”, expresó.

Por su parte, Susel Paredes señaló en el clip que Fuerza Ciudadana llegó a un acuerdo político con el Partido Morado “basado en coincidencias programáticas para sumar a la plataforma de centro democrática”.

“Fuerza Ciudadana no pudo inscribirse, pero no hay mejor fuerza política seria que el Partido Morado, con quien uniremos fuerzas. He trabajado con muchos líderes, incluso aquí en La Victoria, pero de lejos está Julio Guzmán, con quien me siento representada y estoy lista a trabajar”, expresó.

Del mismo modo, la exfuncionaria municipal de La Victoria reiteró que el Partido Morado no es “vientre de alquiler” ni ha negociado cupos con otros partidos. También dejó en claro que Fuerza Ciudadana tampoco trabaja así.

“Esto no es un fichaje de último minuto. Fuerza Ciudadana y el Partido Morado no trabajan así. Nosotros hacemos política en partidos serios y organizados, no alquilamos vientres ni negociamos cupos en partidos ajenos con quienes no tenemos la más remota simpatía política”, subrayó.

El @PartidoMorado NO hace fichajes de último minuto o se presta como vientre de alquiler. Aquí hacemos las cosas bien. Hemos cerrado un acuerdo político con @FzaciudadanaP para formar una plataforma de centro democrático que luchará contra el populismo en las elecciones 2021. pic.twitter.com/Ek6HZa2ibo — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) September 25, 2020

Cabe indicar que las agrupaciones políticas Partido Morado y Fuerza Ciudadana anunciaron este jueves que han suscrito un “acuerdo político” basado en “coincidencias programáticas” en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021.

El movimiento Fuerza Ciudadana es liderado por Salomón Lerner Ghitis, quien fue el primer presidente del Consejo de Ministros que tuvo el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) tras ganar la segunda vuelta electoral.