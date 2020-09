La exgerente de Fiscalización de La Victoria Susel Paredes afirmó que el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, tendrá que responder sobre aquel video donde sale corriendo de un departamento de Miraflores que se estaba incendiando, hecho ocurrido en marzo de 2018.

En RPP Noticias, indicó que si ella hubiera estado en esa situación, habría recibido críticas tanto si se iba o si se quedaba.

“Lo he sopesado en su momento y ahora en un contexto de pandemia y una crisis económica del demonio, en donde tenemos que resolver muchos problemas graves, él tendrá que responder eso con su vida personal y ante su partido”, manifestó.

“¿Qué hubiera hecho yo? Me hubieran sacado el alma si me quedaba o si me iba igual. Si me quedaba, me sacaban el alma y si me iba, también. Creo que hay cosas más importantes”, añadió.

Como se recuerda, en enero de este año ‘Panorama’ difundió una serie de imágenes que muestran que el incidente se produjo porque varias velas que formaban un corazón recalentaron un televisor, que luego hizo explosión.

En las fotografías del lugar también se ven varios globos rojos en forma de corazón pegados en las ventanas. Guzmán, interrogado por ‘Cuarto Poder’, negó que haya huido del departamento y confirmó que estuvo en el lugar almorzando con una colaboradora.

“Sobre este caso, la única que necesita explicaciones es mi esposa”, sostuvo el fundador del Partido Morado, quien se defendió diciendo que fue un “hecho fortuito”.

De otro lado, Susel Paredes tampoco descartó ser candidata al Congreso de la República por el Partido Morado, ya que no existe ningún impedimento en estar en la plancha presidencial y postular a ese poder del Estado.

Cabe indicar que las agrupaciones políticas Partido Morado y Fuerza Ciudadana anunciaron este jueves que han suscrito un “acuerdo político” basado en “coincidencias programáticas” en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021.

El movimiento Fuerza Ciudadana es liderado por Salomón Lerner Ghitis, quien fue el primer presidente del Consejo de Ministros que tuvo el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) tras ganar la segunda vuelta electoral.