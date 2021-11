QUÉ FUERTE. La flamante nueva jefa de la Sutrán, Doris Alzamora Chamorro, está en el ojo de la tormenta tras conocerse que tiene tres denuncias policiales en su contra, las mismas que no prosperaron, por supuesto hurto simple y faltas contra el patrimonio.

Según consignó América Noticias, la abogada cuenta con tres ocurrencias policiales por ‘tendera’, las mismas que fueron registradas en las comisarías de Surco, San Borja y Miraflores en 2013, 2016 y 2019.

En 2013, Doris Alzamora fue intervenida en un conocido supermercado llevándose un tarro de leche en polvo en su cartera. La escena volvió a repetirse en 2016, cuando fue retenida por personal de seguridad de otro conocido centro comercial, quien de acuerdo al parte policial, había sido sorprendida sustrayendo material de escritorio y limpieza personal para niños, los mismos que llevaba en su bolso de cuero.

En 2019, la Policía acudió a otro centro comercial de Surco para intervenir a un supuesto tendero y la identificaron a ella, por salir del establecimiento con un pan de molde e insumos de limpieza en su cartera, valorizados en 73 soles.

ALZAMORA SE DEFIENDE

Al ser consultada por una reportera de América Noticias por si era ‘tendera’, Doris Alzamora lo negó y dijo que es una profesional con trayectoria en su carrera. “Las ocurrencias policiales no trascendieron, no avanzaron, no siguieron en investigación porque se comprobó que no había ningún acto indebido... esto no constituye para nada un delito, es una falta. En todo caso, de comprobarse alguna acción irregular, se activa todo un procedimiento, pero en este caso no fue así”, se defendió.

Asimismo, indicó que los productos en cuestión no representan ningún monto elevado y que consideró innecesario informarlo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, porque no representan un antecedente ni penal ni policial que deba detallar en su currículum.

