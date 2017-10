Tamar Arimborgo, Luisa Cuculiza, Nelly Cuadros y más en 'Pepitas'

‘BECERRIL DE ORO’

El blog El Diario de Curwen ha nominado a Tamar Arimborgo como candidata a ‘El Becerril de Oro 2017’. Dizque es en mérito a sus risibles frases y le hará pelea a Karina Beteta y el propio Becerril. Plop...



SIGLAS ‘AG’

‘Sipán’ Javier Velásquez Quesquén lanza una nueva teoría. Dice que las siglas ‘AG’, que aparecen en la agenda de Odebrecht, pueden ser por ‘Alejandra Guzmán’. No me diga...



RECONSTRUCCIÓN

Los gobernadores regionales cuestionan la labor de Pablo de la Flor como jefe de la reconstrucción. Cuidado, miren cómo acabó la reconstrucción del sur en los tiempos de Alan. Hasta ahora están reclamando en Pisco...



‘ACCIDENTES’

Le dan duro en las redes a la tía Lucha Cuculiza por decir que violaciones como la de la censista ‘son accidentes que pasan’. Le recuerdan que siempre defendió a Fujimori...



LAPICERO

Varios congresistas pusieron el grito en el cielo porque el censo fue con lápiz. Muchos creyeron que la intención era cambiarles de religión. Lo que pasa es que el escáner que procesa las cédulas solo lee las marcas del lápiz y no las de lapicero. Los quejosos quedaron mal parados...



‘GENERO’

La congresista Nelly Cuadros votó en contra de la ley que quitaba beneficios a los violadores. Muchos la criticaron, pero ella explica sus razones. Dizque la ley consideraba ‘violencia contra la mujer y de género’. ‘¿Género qué tiene que ver?’, sentenció. Ayayay...



CANILLITAS

Ayer se publicó la ley que declara al 5 de octubre como ‘Día del Canillita’. Ellos realizan una labor de quitarse el sobrero. Vale...