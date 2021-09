La analista política Giovanna Peñaflor manifestó que el tema de la vacancia es una especie de cuco permanente en los gobiernos. Sin embargo, precisó que la actual oposición no es el bloque que representaba Fuerza Popular en el anterior Legislativo.

“El tema de la vacancia es el cuco permanente, pero la realidad es que no hay un Fuerza Popular que tenga la misma fuerza que tuvo en el Congreso anterior. Además, a quién le van a dar el poder si sacan al presidente Pedro Castillo. No creo que a Dina Boluarte (primera vicepresidenta de la República), ya que no la consideran lo suficientemente confiable”, dijo.

Asimismo, señaló que duda muchísimo que este Congreso quiera acortar su mandato con un eventual pedido de vacancia contra el mandatario Castillo.

“Yo sinceramente dudo muchísimo que este Congreso vaya a generar la vacancia y vaya a acortarse a sí mismo el mandato, porque la norma (que están promoviendo) lo que hace es protegerse para poder durar los cinco años, y cinco años en esa historia sería absolutamente lamentable... La única forma que pueda darse la vacancia desde el Congreso es que se les garantice que ellos (los congresistas) se van a quedar. La vacancia funcionó con el Congreso que sabía que vivía un año y como lo sabían, y les daba igual que estuviera Martín Vizcarra o no”, acotó Peñaflor.

SOBRE BELLIDO

En otro momento, sostuvo no creer que es un problema menor la vinculación constante que se hace del Gobierno con personas relacionadas con grupos subversivos.

“(¿Cómo lees este cambio en la discusión y que el debate que ahora se está generando es sobre el tema de los vínculos del Gobierno con Movadef?) Bueno, es la incapacidad del Gobierno para resolver un problema de fondo y no creo que es un problema menor esta vinculación constante a personas relacionadas con grupos subversivos y que, además, comenzó básicamente con las declaraciones del actual premier (Guido Bellido), y ha generado que se extienda un tema que comenzó en la campaña a desarrollarse y que hoy día es alimentado, día por medio, con noticias en ese sentido y con el cual el presidente Castillo no ha podido zanjar, porque tiene un error de percepción tremendo”, indicó en Ideeleradio.

De otro lado, Peñaflor dijo que resulta un tremendo error y una mala decisión que se haya mantenido a Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

“Algunos dicen que un expresidente (Evo Morales) con el cual habló (el mandatario Castillo) le dijo que no podía dar su brazo a torcer, que tenía que mantenerse firme y mantener a su gente digan lo que digan, y creo que es un error tremendo… Ha sido un error tremendo más bien desde el inicio, porque una mala elección (del premier) ha terminado arrastrando otras, porque obviamente, cuando escogió a un personaje de su partido, muchos otros personajes que podrían haber formado parte de ese Gabinete Ministerial dijeron no, dijeron ‘ahí no nos metemos’”, puntualizó.