Al manifestar que el exmandatario Martín Vizcarra fue vacado a pesar de la alta aprobación a su gestión, el politólogo Carlos León Moya señaló que el tenor del pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo nos acompañará un buen tiempo.

“Mientras más tiempo pasa menos posibilidades tienes de que la gente, entre comillas, te vaya a defender y no sé si Pedro Castillo revierta esa tendencia, no lo sé. Incluso el caso de Martín Vizcarra es trágico, era el presidente con mayor aprobación, incluso en Lima, y lo vacaron. Claro hubo marchas no a favor de Vizcarra, sino en contra del Congreso. Esto lo de la incapacidad moral es algo muy laxo, muy vago y burdo. Tendría que esperar y armarlo. Pero igual lo más probable es que la discusión de la vacancia nos acompañe un buen tiempo, no sé hasta cuándo, pero ese será el tenor”, dijo en Ideeleradio.

León Moya agregó lo siguiente: “La tendencia suele ser que la gente te va abandonando conforme pasan los meses. Entonces, tendría, el gobierno de Castillo, hacerlo muy bien para romper esa tendencia, porque quien rompió esa tendencia fue Vizcarra y todavía así no pudo evitar una vacancia. Claro, si la oposición fuese un poco más sensata diría hay que darle tiempo a ver si le pasa lo mismo que a otros gobiernos o no, cuando la tendencia es que le pase lo mismo. Mientras más tiempo pasa, más la gente se va volviendo indiferente hacia lo que tú hagas y se va haciendo más escéptica”.

EXPECTATIVA

En otro momento, señaló que le sorprende el alto nivel de expectativa que tiene la oposición y el gobierno. Sostuvo que se consideran fuertes y que tienen un alto respaldo ciudadano.

“Me sorprende el nivel de expectativa que tienen ambos, tanto la oposición y el gobierno, que se ven muy fuertes y no lo son tanto. Es como si se viesen como un partido de Champions y son de la liga local, como una especie de Real Madrid y Barcelona y es la ‘U’ y Alianza. El gobierno cree que si cierran el Congreso dos veces, la gente mayoritariamente saldrá apoyarla y si hay una Asamblea Constituyente la gente lo va a respaldar, y si vacan a Castillo la gente de regiones tomará Lima y no es así. Es muy improbable que eso ocurra”, sostuvo León Moya.

“Pero del otro lado también, cree la oposición cree que con estas marchas semanales van a conseguir algo, cuando son casi como una Kermesse donde van todos los sábados la misma gente a no conseguir nada. Creen que es masiva, importante y que dañan a Castilla de muerte, porque la prensa los levanta [y no es así]”, mencionó.

Finalmente, dijo que tanto la oposición y el gobierno se encuentran en una especie de guerra de baja intensidad. Precisó que consideran de manera equivocada, que tienen una alta capacidad de movilización.