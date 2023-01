El líder etnocacerista Antauro Humala Tasso, quien desde que salió de prisión, en agosto de 2022, había estado convocando a mítines y otras manifestaciones en el sur del país a favor de una Asamblea Constituyente, pareció dar un paso hacia atrás desde el autogolpe fallido y posterior caída de Pedro Castillo y afirmó que no participará de la ‘Toma de Lima’, aunque sí envió a sus reservistas, quienes sostuvieron enfrentamientos con la Policía.

“Yo ya di mi cuota. Mis etnocaceristas están en las protestas. El pueblo que proteste. Yo ya protesté y estoy apoyando con ideología y con ideas”, declaró al programa digital Política y Poder.

“Yo no lanzo piedras, yo capturo cuarteles, capturo comisarías, minas y generales. Las piedras que las lancen los calichines (jóvenes) para que después sean dirigentes, que se forjen en las calles, luchen, sufran”, añadió recordando los levantamientos militares de los que participó (entre ellos el ‘Locumbazo’ y el ‘Andahuaylazo’), lo que le costó 18 años de cárcel.

Antauro no tuvo pudor en reconocer que pedir la participación de los jóvenes en las protestas y que sean enviados “como carne de cañón” es “parte de la lucha”. “Yo tengo heridas de bala. Cuando participé en el Andahuaylazo fui carne de cañón, tengo etnocaceristas presos, muertos y heridos”, dijo.

“Yo he luchado en mi juventud contra Sendero Luminoso, tengo siente enfrentamientos. Estuve en las operaciones de Guerra contra el Ecuador. Me dan de baja por etnocacerista y emprendo una rebelión en Locumba contra Fujimori y Montesino, me cuesta presión”, agregó.

Humala señaló que ya no quiere volver a prisión. “Mi gente está ahí ¿y me exigen que yo lance la piedra para que regrese a la prisión nuevamente?”, cuestionó.

RESERVISTAS SE ENFRENTAN A LA POLICÍA

En imágenes compartidas en redes sociales se puede ver como los famosos reservistas, vestidos con prendas militares y polos de color negro, entre otros distintivos se lanzan contra un cordón policial para poder dirigirse hacia el Congreso de la República.

Los violentos manifestantes lograron hacer retroceder a los policías.

🔴 ¡¡¡ATENCIÓN!!! Reservistas vienen enfrentándose contra la policía durante las protestas en el centro de Lima. pic.twitter.com/2g1yH7YfAF — Infórmate Perú (@informateperu) January 19, 2023

