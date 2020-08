El vocero de la bancada Unión por el Perú (UPP), José Vega, dijo que impulsarán una moción de censura contra el ministro de Educación, Martín Benavides, por considerar que sus respuestas al pliego interpelatorio este jueves no fueron satisfactorias.

“Hoy iniciaremos esta conversación con diferentes bancadas, esperamos encontrar (las 33 firmas para presentar moción de censura). Hoy esperamos coordinar y lograr las firmas porque no puede quedar un mal precedente de un funcionario que pueda ser premiado como ministro de Educación con actos que son irregulares”, declaró a Exitosa Noticias.

Martín Benavides respondió el pliego interpelatorio de 33 preguntas en una sesión del pleno este jueves 13 de agosto. Ahí, el ministro aseguró que no se cometió ninguna irregularidad al otorgar licencias a universidades específicas, y reiteró que se usaron las mismas reglas en todos los casos que fueron sometidos a evaluación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Pido, por favor, no volver a señalar que aquí todos estos procesos fueron hechos sobre la base de irregularidades porque no hubo ninguna irregularidad en estos procesos de licenciamiento, como lo he demostrado en la respuesta a las 33 preguntas que me formularon”, señaló Benavides ante el Congreso.

José Vega señaló que las respuestas del ministro no fueron satisfactorias para él y reiteró que Sunedu no usó una norma general para todas las universidades.

“Creo que se han hecho diferentes mediciones y quedan muchas dudas respecto al licenciamiento de estas dos universidades, UTP y UPAL, que en verdad obtienen licenciamiento sin tener locales habilitados que cumplan con requisitos”, manifestó el congresista.

Benavides, en sus respuestas, defendió el licenciamiento a las universidades UTP y UPAL y dijo que se le otorgó licencias a estas y no a otras que tenían mejor infraestructura porque “lo que no es socialmente responsable es ofrecer carreras y programas sin calidad. Eso sería engañar a los jóvenes y sus familias”.