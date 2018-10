Úrsula Letona: "El fiscal está haciendo un juicio político a Keiko Fujimori" | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

Por: Óscar Torres



En medio de las largas audiencias donde se decidirá la prisión preventiva de su lideresa, Keiko Fujimori, y sus colaboradores más cercanos, Trome conversó con Úrsula Letona. La congresista de Fuerza Popular, del entorno directo de la hija de Alberto Fujimori, nos recibió en la tranquilidad de su hogar y no calló nada.



Congresista, el fiscal Domingo Pérez asegura que a Keiko Fujimori podrían darle hasta 16 años de prisión por lavado de activos. ¿Qué tiene que decir?

El fiscal es un actor político, no un actor jurídico. Está haciendo un juicio político contra Keiko y sus argumentos son totalmente débiles.



Ustedes, los fujimoristas, aseguran que hay una persecución política. ¿Quién los persigue?

En este caso, la Fiscalía y específicamente el señor Pérez, al afirmar que Fuerza Popular es una organización criminal.



¿Cuál es su opinión personal del juez Concepción Carhuancho?

Creo que el juez Concepción Carhuancho ha decaído, ha renunciado a ser un juez de garantías constitucionales y se ha convertido en un aliado incondicional del Ministerio Público, específicamente del fiscal Pérez, copiándose los argumentos en una sentencia.

‘YO VOY A ESTAR CON KEIKO’



Keiko está acusada de liderar una organización criminal. ¿Usted también va a ‘abandonar el barco’?

Jamás y es un tema de principios. Yo voy a estar con ella. Voy a concluir mi mandato en la bancada de Fuerza Popular y seguiré peleando para que nunca otro fiscal o alguna autoridad nos sindique como una organización criminal.



Diversos analistas señalan que todo lo que está sucediendo es un golpe mortal para el fujimorismo. ¿Qué piensa?

No, yo creo que en toda crisis hay una oportunidad de mejorar.



¿No siente que la ciudadanía los está rechazando por haber hecho abuso de poder en el Congreso?

No, creo que el reclamo en general va a caer en este proceso de confrontación con las fuerzas. Es un error en el que hemos caído todos, pero nosotros vamos a, hablando futbolísticamente, empezar este segundo tiempo con reformas.



¿Cuál sería su actitud si el juez le dicta prisión preventiva a su lideresa?

Vamos a pelear la prisión preventiva de forma jurídica, políticamente y, desde luego, apoyar a la lideresa.

Úrsula Letona Úrsula Letona afirma que apoyan al 100 % a Keiko Fujimori. (Foto: Giancarlo Ávila)

Las pruebas que ha presentado el fiscal Domingo Pérez demostrarían que hubo toda una red para lavar dinero sucio de Odebrecht. Como abogada, ¿no cuestiona esto?

Sí, creo que eso es absolutamente falso. De hecho, las investigaciones deberán demostrar no solamente de dónde provenía el dinero, sino también quiénes lo habrían recibido. Pero el segundo tema es que las imputaciones de la Fiscalía carecen de sustento al hablar de ciertos testigos protegidos en lugar de testimonios reales.



¿Por qué confía tanto en la inocencia de Keiko?

Hemos conversado del tema. La he visto trabajar muy duro en la campaña y creo que le hubiera sido imposible manejar fondos en la campaña del 2011, ya que he visto cómo ha actuado en el 2016. O sea, ella se dedicó a viajar, a hacer propuestas y la administración del partido era distinta, ¿no?



Se comenta que hay más de veinte congresistas que quieren abandonar la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué opinión le merece?

Son rumores falsos. Estamos bastante cohesionados, muy preocupados, sí, pero cohesionados tratando de reencaminar nuestros esfuerzos hacia las reformas que el país necesita.



¿Respalda a Ana Herz de Vega y Pier Figari en el manejo de las finanzas del partido?

Entiendo que no han tenido nada que ver con las finanzas. Sé, por ellos mismos y por lo que he visto en la campaña del 2016, que siempre se mantuvieron alejados.

Úrsula Letona demandó que Gilbert Violeta precise en qué consistió la participación de José Cavassa en la campaña de Peruanos por el Kambio. (Foto: USI) Úrsula Letona demandó que Gilbert Violeta precise en qué consistió la participación de José Cavassa en la campaña de Peruanos por el Kambio. (Foto: USI)

‘HERMANITO’ HINOSTROZA



¿Por qué en un primer momento ‘blindaron’ a César Hinostroza?

Es bueno aclarar. En un primer momento yo señalé que el informe del congresista Pacori determinaría la suerte del juez Hinostroza. El informe, como se ha hecho público, presentaba serias deficiencias legales que en el Pleno pudimos subsanar y con eso acusar al juez Hinostroza.



Todas las evidencias apuntan a que Keiko sí se reunió con el exmagistrado, que está detenido en España...

Entiendo, por ella misma, que eso es falso.



Rolando Reátegui ha dicho que va a contar todo como testigo protegido. ¿Lo considera una traición?

Creo que Rolando está desesperado. La situación de su esposa, de sus suegros, de sus cuñados y de muchos de sus amigos lo ha llevado a cometer ciertos errores, como inventar historias.



¿No se siente mal porque en el chat llamado ‘La Botica’ su colega Milagros Salazar llame ‘malnacido’ al presidente Vizcarra?

Me preocupa muchísimo que se filtren comunicaciones privadas que no tienen ninguna connotación pública, pero en lo personal, adjetivar e insultar a cualquier persona debe estar vetado en la política. Creo que nosotros debemos debatir con argumentos y con ideas y no con insultos, y por eso, la misma congresista Salazar ha expresado las disculpas que corresponden.



A propósito, ¿qué le parece la labor que está haciendo el presidente de la República?

Tenemos un presidente que se ha dedicado a confrontar. Hasta el día de hoy, si yo voltease el rol y te preguntase, no hay una sola reforma estructural. No hay una sola reforma de la que él pueda decir ‘esto es lo que he hecho’. Las cuatro reformas que planteó al Congreso las hemos mejorado y ya las entregamos, pero no hay un presidente que haya empezado a gobernar.

Ursula Letona le mandó una chuquita a PPK. Para Úrsula Letona el presidente Vizcarra solo se dedica a confrontar.

En el chat ‘La Botica’ también se evidencia que Keiko les daba indicaciones para ver a quién aplaudían y a quién no. ¿Así son las cosas?

No, son coordinaciones políticas y en este caso específico del tema del congresista Salaverry, las indicaciones protocolares se dan porque el día anterior que presentamos la lista tuvimos un incidente con algunos congresistas que arengaron, y es por eso que se da esta coordinación política.



¿Cuál es la autocrítica que se hacen respecto a la forma de cómo se han estado manejando?

Que hemos caído en el juego de la confrontación y hemos descuidado continuar con las reformas, y por eso en este ‘segundo tiempo del partido’, en estos dos años y medio, vamos a continuar con la agenda propositiva en cuatro temas específicos: la salud, la educación, el tema laboral y el tema de formalización.

CHÁVARRY



¿El fiscal Pedro Chávarry debe dejar el cargo?

Nosotros no vamos a hacer nada incorrecto ni nada que tenga que ver con un blindaje, una protección. Si el señor Chávarry, en caso se demostrara en el expediente, es culpable, nosotros tomaremos la decisión que corresponda.



El pedido de licencia a su partido del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ¿no es una manera elegante de renunciar?

Yo he conversado con el congresista Salaverry y lo que él me explicaba es que busca proteger a la Mesa Directiva.



¿Qué solución política ve para el país en el mediano plazo?

El diálogo. Nosotros vamos a ser los abanderados. Vamos a impulsar el diálogo, el viernes hemos tenido una reunión con el vocero de Peruanos Por el Kambio para iniciar este proceso de diálogo, de concertación, de generación de consensos para las reformas.



Gracias, congresista...

Gracias a ustedes.