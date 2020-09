El congresista César Gonzales Tuanama (Somos Perú) afirmó que gracias a la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, la pandemia del coronavirus (COVID-19) “ha bajado”.

Durante su intervención afirmó que el mandatario “está discapacitado moralmente” y que el tiempo dirá qué congresistas y bancadas tiene un doble discurso respecto a la lucha contra la corrupción.

“El país le ha perdido el respeto al presidente de la República. Si no creen, revisen los memes, innumerables, indescriptibles que existen en las redes sociales”, expresó el parlamentario, que también es presidente de la Comisión de Ética.

“Esperamos que se recapacite, se reflexione y no se trate de tergiversar las cosas con la llamada gobernabilidad, con la llamada pandemia, que gracias a esta moción de vacancia la pandemia ha bajado sin que el gobierno haya movido un dedo más”, añadió.

Cabe indicar que Vizcarra acudió al Congreso de la República para defenderse de las acusaciones y, aseguró que seguirá trabajando hasta el 28 de julio del 2021 a pesar de la moción de vacancia que se está tramitando en su contra en ese poder del Estado.

“Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quienes me debo, que el único delito, lo único ilegal que es comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina [...] ¿Cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”, señaló el mandatario.