El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), aseguró que el mandatario Martín Vizcarra no puede seguir gobernando porque no tiene autoridad moral para dirigir al Ejecutivo.

“Es un presidente que lamentablemente está deslegitimado y ¿qué cosa es estar deslegitimado? No tener la autoridad moral para gobernar el país. El presidente Vizcarra es un pato, es un pato rengo, es una persona que como dice la doctrina política, es un pato cojo que no puede gobernar”, afirmó.

Omar Chehade indicó que un presidente que “falsea documentos” no podrá garantizar las elecciones presidenciales del próximo año y que no se puede “tolerar” que para que se aplique la vacancia, debe haber una sentencia firme.

“El Congreso no es un tribunal, lo que se hace es un juicio político, que pasó en el caso [Bill] Clinton, por una mentira sexual, que está por investigarse aquí en Palacio de Gobierno. Que pasó con [Richard] Nixon, tuvo que renunciar antes de que lo destituyan”, señaló.

Cabe indicar que Martin Vizcarra acudió al Congreso de la República para defenderse de las acusaciones y, aseguró que seguirá trabajando hasta el 28 de julio del 2021 a pesar de la moción de vacancia que se está tramitando en su contra en ese poder del Estado.

“Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quienes me debo, que el único delito, lo único ilegal que es comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina [...] ¿Cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”, señaló el mandatario.