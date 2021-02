El presidente Francisco Sagasti confirmó que se vacunará contra el COVID-19 tras la llegada del primer lote de 300 mil vacunas del laboratorio chino Sinopharm al Perú este domingo 7 de febrero.

En diálogo con Perú21 TV, señaló que no se ha tomado una decisión sobre la posibilidad de que todo el Gabinete Ministerial sea vacunado en la primera fase, donde está incluido el personal de salud.

“No sabemos lo del gabinete, lo que sí -y tenga por seguro- que yo como presidente me vacunaré en la primera etapa. No hemos tomado una decisión exacta sobre ese tema porque la gente del gabinete está pensando en el país, no estamos pensando en nosotros”, expresó.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, estimó que Sagasti también será inmunizado contra el COVID-19 junto al personal de salud, cuyo primer grupo sería de Lima Metropolitana.

“El primer grupo va a ser sin ninguna duda de salud, probablemente de la ciudad de Lima Metropolitana, y seguramente también, por supuesto, nuestro presidente, que ha dicho que va a ser uno de los primeros en vacunarse”, acotó.

Francisco Sagasti también recibiría vacuna contra el COVID-19 (Video: TV Perú)

A su vez, la titular de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, recordó que el mandatario siempre ha puesto énfasis en la necesidad de que todos los peruanos y las peruanas reciban la vacuna contra la enfermedad.

“Creo que yo que es muy importante también que dé el ejemplo al recibir esta vacuna. Entiendo que la próxima semana, cuando empiece el proceso de vacunación, el día martes o miércoles, conoceremos exactamente quiénes son aquellas personas que van a ser las primeras en recibir estas primeras dosis”, sentenció.