El congresista no agrupado Rennán Espinoza envió un documento a la comisión que está investigando el caso ‘vacunagate’ en el Parlamento para señalar que recibió un ofrecimiento, en octubre del 2020, para que pudiera recibir una vacuna contra el coronavirus (COVID-19), la cual no aceptó.

En un oficio que remitió al presidente de la comisión, Otto Guibovich (Acción Popular), el exintegrante de la bancada Somos Perú señaló que lo llamó alguien que se identificó como un Dr. Jorge Pérez, y quien aseguró que trabajaba en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“El supuesto funcionario de la PCM, manifestó que un grupo de seleccionados podía acceder a la vacuna. Ante el ofrecimiento, no le presté interés, porque me pareció muy extraño y hasta falso que alguien pueda orecer una ‘vacuna’ contra el COVID-19 cuando en esa fecha ningún país del mundo tenía vacuna alguna”, señaló el legislador.

Rennán Espinoza envió la información de la oferta de la vacuna a la comisión 'vacunagate'. (Canal N)

“Pese a la segunda llamada, que también fue muy breve, le manifesté que no tenía interés alguno. Dicho ofrecimiento me pareció más bien una estafa en medio de una pandemia que un hecho real”, añadió.

En declaraciones a Canal N, Rennán Espinoza negó haber recibido alguna vacuna y aseguró que rechazó el ofrecimiento que, en aquel momento, consideró que era una estafa o una “broma de mal gusto”.

“No me dio mayor detalle, ningún precio ni nada. Simplemente me dijo: ‘Le habla el Dr. Jorge Suárez, trabajo en PCM y tengo un encargo especial para usted. Tenemos un paquete para un grupo de personas para poder vacunarlas. Es importante que tome una decisión ahora’. Simplemente me agarró de sorpresa y pensé que era una estafa, una broma, una tontería”, comentó el congresista.

Rennán Espinoza aseguró que rechazó la oferta de vacuna contra COVID-19 por creer que era una estafa. (Canal N)

Sin embargo, y según expresó en su carta oficiada a Guibovich, ha remitido esta información a la comisión del caso ‘vacunagate’ porque supone que en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra “pudo haber un plan orquestado para vacunar a congresistas, altos funcionarios y otras personalidades a cambio de apoyo político”.

Espinoza dijo que hizo indagaciones en la PCM para confirmar si había algún trabajador identificado como Jorge o José Pérez, pero dijo que no había nadie que respondiera a ese nombre.

“Lo que he decidido es formalizar esta información a la comisión del Congreso que está haciendo esta investigación para que con todas sus prerrogativas puedan investigar”, concluyó.