El escándalo del ‘VacunaGate’ no solo ha sido repudiado por los más de 33 millones de peruanos, sino también ha revivido el dolor de aquellas personas y familias enteras que han perdido a un ser querido a causa del mortal coronavirus, que en nuestro país ha cobrado la vida de más de 40 mil personas.

En Twitter, la revelación que Martín Vizcarra se vacunó de forma oculta fue solo la punta de un iceberg que luego dio paso al mayor escándalo de la historia en el Perú, pues no solo él se inoculó la dosis de Sinopharm en pleno pico de contagios en el 2020, sino también otros 487 funcionarios de alto rango de la PCM, Minsa y otras entidades gubernamentales .

Por ello el hilo de una joven usuaria se convirtió en viral rápidamente, pues refleja el sentir de millones de peruanos. Ángela Patrón Silva ( @mafitaLavado ) contó en un hilo la indignación que sintió cuando se enteró de la vacunación en cadena de las dosis de Sinopharm en políticos, dueños de chifa, rectores de universidades y hasta hermanitos e hijos de empresarios.

Trome - Sagasti confirmó que Mazzetti se puso la vacuna

La joven recordó los tristes momentos que tuvo que pasar cuando su padre se contagió de COVID-19 y vivió la pesadilla de miles de peruanos para conseguir cama UCI y oxígeno. “He dormido más de una vez en el Hospital Loayza, sentada, en el suelo, muriendo de frío porque era julio. He llorado por no tener un balón de oxígeno. He llorado mientras firmaba los documentos para llevarme el cuerpo de mi papá... He consolado a gente que no he conocido ni sabido su nombre jamás, en el Hospital. Los he cargado y las he levantado del suelo al saber que perdían un familiar, aún cuando yo estaba hecha pedazos. Y así, toda rota, con los ojos reventados y sin ganas de vivir, he seguido aquí”.

“A muchos, simplemente, no les ha importado. Nos han engañado, se han burlado a nuestras espaldas, nos han mentido con total descaro y sin ningún mínimo de consideración...Me da rabia. Rabia de saber que mi tiempo y el tiempo de mi padre luchando por su vida en el hospital, les ha valido una mierda. El tiempo de todos, les ha valido un mierda. Las vidas de todos los que se fueron en el 2020 y los que se están yendo en 2021, les ha valido una mierda”, agregó

“No puede ser posible que haya tanta gente mala en este país, que sea capaz de mentirnos. Personas que hasta ahora, no podemos llorar tranquilas a nuestros muertos, porque todos los días salen noticias de mierda que nos desgastan emocionalmente... Pido perdón por estos tuits, pero mi indignación ya llegó al límite, porque en lugar de estar llorando ahorita por mi padre, estoy llorando por mi país que ahora, una gente sin escrúpulos y sin corazón, se lo está cargando en peso. Debemos cambiar esto. Ya basta”, finalizó

AQUÍ EL HILO DE INDIGNACIÓN