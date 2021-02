Por: Óscar Torres

Según una última encuesta de Ipsos está empatando el tercer lugar con Keiko Fujimori , muy cerca de Yohny Lescano y George Forsyth. Psicóloga y antropóloga, fue también congresista de la República. Cusqueña. 40 años de edad. Va por su segundo intento para llegar a Palacio. Candidata de izquierda por el partido Juntos Por El Perú. Verónika Mendoza conversó con TROME luego del terremoto de las ‘Vacunas VIP’.

Verónika, la semana pasada Keiko me dijo que eres como la ‘Caperucita’, te haces la suavecita, pero eres roja y peligrosa. ¿Qué tienes que decir?

Prefiero ser la ‘Caperucita Roja’ que el ‘lobby feroz’. Además, la Caperucita al final vence al lobo y salva a su abuelita.

¿Qué les dirías a tus críticos que dicen que tus ideas son trasnochadas y populistas?

Que lo que nosotros queremos es construir un Estado que proteja a la gente. Que no se ponga de costado y la deje morir por falta de oxígeno o atención oportuna.

Entrevista a Verónika Mendoza

En los últimos 30 años hubo crecimiento económico y se redujo la pobreza. ¿Por qué quieres cambiar el modelo?

Porque ese crecimiento económico quedó en el bolsillo de unos pocos. Dejó a la mayoría en el abandono. Dejó al Estado sin la capacidad de garantizarnos salud, educación, vivienda. Queremos que la riqueza sea para todos.

Pero el crecimiento económico es innegable, ha sido del 5 % al 6 % en promedio y se redujo la pobreza del 50 % al 20 %. ¿Qué tienes que decir?

Pero hemos visto claramente cómo estamos ahora en una situación de abandono y de precariedad…

Claro, pero es por un tema de pandemia, ¿no?

No solamente por la pandemia, sino la debilidad del Estado que no ha sido capaz de protegernos en este contexto de pandemia, por eso ahora la prioridad para nosotros tiene que ser: oxígeno, vacuna y ‘chamba’ que es lo que necesita la gente. Para eso el Estado tiene que involucrarse activamente. Tiene que hacer su ‘chamba’ también para mover la economía y garantizar salud para la gente.

Concretamente, ¿qué harías para combatir la pandemia y reactivar la economía?

La prioridad es el oxígeno. El Estado tiene que tomar el control de toda la producción y distribución de oxígeno para salvar vidas. No se puede pedir ‘por favorcito’ a quienes producen oxígeno. Vacuna universal gratuita no solamente para el que tiene billete, esas son las propuestas de Juntos Por el Perú.

Verónika Mendoza en entrevista con Trome

‘HAY QUE SALVAR VIDAS’

¿Por qué estás en contra de que los privados vendan la vacuna?

Porque hay escasez de vacunas. Si la empiezan a adquirir quienes solo tienen billete muchos que la necesitan de verdad, personal de salud, nuestros abuelos se van a quedar sin vacuna y se van a morir. Ahorita hay que salvar vidas. Que nos ayuden los privados para distribuir la vacuna, pero dentro de un plan nacional ordenado y cuando ya no haya escasez de vacunas, perfecto, que los privados empiecen a comercializar, pero ahorita no.

Entre tus planteamientos está crear un impuesto a las grandes fortunas. ¿Eso no te asemeja a lo que hizo la dictadura militar de Velasco Alvarado?

Jamás. Lo que estamos planteando es que los multimillonarios del país, aquellos a los que le sobra la plata y ni saben en qué gastarla pongan el hombro en esta crisis y paguen un poquito más de impuestos para ayudarnos.

¿Estatizarías los bancos como lo hizo Alan García?

No, no hemos planteado la estatización de la banca. Eso sí, promover más competencia porque hoy hay cuatro grandes bancos que concentran casi todo el mercado y ponen las comisiones y los intereses que les da la gana. Eso tiene que cambiar.

¿En un eventual gobierno de Juntos Por el Perú no habría AFP y todo el Sistema de Pensiones lo manejaría el Estado?

Sí, necesitamos un Sistema Público Universal de pensiones para que todos los peruanos tengan acceso a una pensión digna.

Mucha gente te califica de extrema izquierda. ¿Eso qué significa? ¿Cómo te defines políticamente?

De izquierda porque el corazón ¿de qué lado late? A la izquierda. Nosotros estamos del lado del corazón y de la gente. Vamos a defender a la gente.

¿Este gobierno de Sagasti es débil y sin liderazgo, como dicen algunos analistas?

Totalmente porque en lugar de garantizar oxígeno para la gente le está pidiendo ‘por favorcito’ a los productores, cuando deberían salvar vidas porque en lugar de primero dar bono, apoyo económico a las familias, las mandan a que se encierren y lo único que les ofrecen como alternativa es palos si es que salen a chambear, entonces están haciendo las cosas al revés.

¿Un gobierno tuyo sería cómo el de Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Evo Morales?

Ninguno. Un gobierno nuestro será 100 % marca Perú.

LAS AGENDAS DE NADINE

Tú militaste en Gana Perú de Ollanta Humala y se te relaciona con las agendas de Nadine. ¿Es verdad que ahí se consignaban los aportes que llegaban desde Venezuela?

No, todo eso son ‘refritos’. Tú recordarás, además, que yo fui la primera en renunciar antes del primer año al gobierno nacionalista.

¿Sigues siendo amiga de Nadine?

Nooo, para nada.

¿Nunca lo fuiste?

No, yo fui militante del Partido Nacionalista porque creí en la necesidad de una gran transformación que no se hizo, pero que ahora nosotros vamos a hacer.

¿Qué sensación te dio ver presos a Ollanta y a Nadine por recibir millones de dólares de Odebrecht?

Gran decepción. Que personas que en su momento canalizaron la expectativa de cambio de la gente terminen así igual que los corruptos.

También tuviste vínculos con Susana Villarán, quien igualmente pagó cárcel por coimas de los brasileños. ¿Qué reflexión?

Que lamentablemente la corrupción está generalizada. Hemos tocado fondo. Hemos visto con el caso del ‘vacunagate’, por ejemplo, cómo políticos, empresarios, grandes académicos, todos fueron capaces de saltarse la cola para vacunarse primero. Por eso necesitamos un cambio de raíz, una nueva Constitución para erradicar completamente la corrupción.

Yonhy Lescano en referencia a ti dijo que no era marxista, leninista ni maoísta. ¿Crees que te está quitando votos sobre todo en el sur del país?

A mí me parece muy desleal de parte de Lescano porque con él compartí en el Congreso, juntos nos enfrentamos a los corruptos y mafiosos que nos ‘terruqueaban’ y ahora él me ‘terruquea’ a mí. Realmente me decepciona muchísimo.

¿Cómo reaccionas cuando te ‘terruquean’, te dicen que eres ‘proterruca’?

Lo primero es que duele, duele que algunos apelen a algo que fue tan doloroso para el país, para tratar de silenciar a los que queremos un cambio, pero también creo que ahora ya no funciona. La gente se ha dado cuenta de que el ‘terruqueo’ es para asustarnos y dividirnos, y que ya no hay por qué asustarse con ello.

Verónika Mendoza en entrevista con Trome

‘GUZMÁN ES UNA VERGÜENZA’

Julio Guzmán sostiene que tus ideas no funcionan y pertenecen al pasado. ¿Qué opinas del ‘moradito’?

Si tiene ideas tan brillantes que las aplique ahora a través del gobierno del señor Sagasti, igual que el señor Lescano, tienen entre los dos una mayoría parlamentaria con la cual podrían aprobar leyes para que la gente tenga oxígeno, para que la vacuna sea gratuita, para generar empleo, pero ahí están tranquilos y bien sentados.

A propósito de Guzmán, ¿Qué te pareció que corriera de un departamento que se estaba incendiando y dejara sola a una mujer?

Una vergüenza.

Durante la campaña surgió el tema de la marihuana. ¿Alguna vez has consumido drogas?

No. Mi droga es el café y el chocolate, eso sí lo debo confesar, (sonríe).

Forsyth lleva buen tiempo liderando las encuestas, ¿te parece que está preparado para ser presidente?

No, mira, en general todos los candidatos lo que plantean es llevársela fácil. Seguir en piloto automático. Lo que se necesita en el país es hacer cambios, cambios de fondo, reformas profundas que nosotros, en Juntos Por el Perú, sí estamos dispuestos a hacer.

Después de todo lo que se ha conocido de Martín Vizcarra, ¿te arrepientes de haberlo apoyado en las marchas?

Lo que pasa es que nunca apoyamos a Martín Vizcarra, lo que nosotros hicimos fue exigir combate frontal contra la corrupción. Botar a los corruptos y mafiosos, y así fue nuestro motivo.

Las encuestas reflejan un descontento hacia la clase política en general. ¿Te ves en segunda vuelta?

Vamos a trabajar muy duro para estar en la segunda vuelta. Y ser un gobierno del pueblo y para el pueblo.

¿Estás de acuerdo con el matrimonio homosexual?

Sí. Yo creo en la igualdad plena, sin ninguna discriminación.

¿Cuáles son las primeras tres grandes acciones que tomarías de llegar a Palacio?

Primero, tomar control de la producción y distribución de oxígeno para salvar vidas, garantizar que la vacuna sea universal y gratuita, no solo para el que tiene billete, y tercero plan ‘chamba’ con acceso a créditos, bonos y aumento de la inversión pública para recuperar todo lo que hemos perdido por la pandemia.

Gracias Verónika. Como a todos, te deseo una buena campaña…

Muchas gracias Oscar, tupananchiskama (hasta la próxima…).