La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, aseguró que el “peor escenario” para el país es que en una posible segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), esta última sea ganadora. Esto, al recordar que su agrupación política ha reivindicado el régimen de Alberto Fujimori y la labor que cumplieron cuando fueron mayoría en el Congreso.

“El peor escenario para el país, no tengo la menor duda, es que la señora K (Keiko Fujimori) sea presidenta. No lo vamos a permitir porque no se trata de prejuicios, odios o desconfianza. Se trata de pruebas concretas. Cómo la señora K ha reivindicado abiertamente la dictadura del señor Fujimori [...] No ha hecho ningún deslinde a las esterilizaciones, la persecución a líderes de oposición. Tenemos pruebas fehacientes de lo que hizo cuando tuvo poder”, dijo en declaraciones a Exitosa.

Verónika Mendoza insistió que, si tiene dudas sobre la candidatura de Pedro Castillo, tiene certeza de que no iría “ni a la esquina” con el fujimorismo.

“Si tengo dudas de Castillo, de la señora Fujimori tengo certezas que con ella ni a la esquina porque su partido sigue avalando hasta hoy la dictadura fujimorista que persiguió, criminalizó, esterilizó mujeres campesinas. Es un partido investigado por lavado de activos que cuando tuvo mayoría en el Congreso hizo negociazos y garantizó la impunidad de sus congresistas corruptos. Eso eso sí no vamos a dudar ni un minuto, con el fujimorismo ni a la esquina”, precisó.

La candidata de Juntos por el Perú manifestó, de otro lado, que está dispuesta a dialogar con el partido Perú Libre que lleva la candidatura de Pedro Castillo y que pasaría a segunda vuelta según los resultados hasta la fecha de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Creo que lo primero que hay que hacer es escuchar lo que propone Castillo y saber hasta dónde está dispuesto a defenderlo, escuchar a sus votantes y a los que votaron por nosotros. No vamos a dar un cheque en blanco a nadie”, señaló cuando se le preguntó si apoyaría al postulante de Perú Libre.

“No me queda claro porque ha dicho que se tiene que aumentar el presupuesto para la educación a un 10% del PBI. Estoy de acuerdo, pero ¿de dónde va a sacar plata si no quiere hacer una reforma tributaria? [...] Me preocupa además como mujer y como madre que el señor, siendo maestro, no esté de acuerdo en una educación para la igualdad cuando las mujeres somos víctimas de la violencia. Finalmente, no olvido la traición del señor Humala [...] Quiero garantías de que no va a agachar la cabeza contra la Confiep como Humala y ahí vamos a estar para exigir que se avance para una nueva Constitución”, acotó al insistir que ningún ciudadano debe dar un cheque en blanco a nadie.