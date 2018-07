Es uno de los líderes del partido de la lampa, Acción Popular. Congresista de la República decidido a combatir, sin tregua, la corrupción. Pese a ello, la ciudadanía ha puesto en tela de juicio su trabajo y el de los demás integrantes de la Comisión Lava Jato. Víctor Andrés García Belaunde, ‘Vitocho’, nos recibió una vez más en su casa para una reveladora entrevista.



Congresista García Belaunde, el presidente Vizcarra sigue cayendo en las encuestas, ¿a qué cree que se deba?

Falta de liderazgo, de decisión, de audacia y de ideas.



Algunos analistas opinan también que al presidente le falta carácter y energía, ¿a qué se refiere específicamente con ideas?

Porque no hemos visto en cien días una idea propia, importante o interesante que pueda ser el motor o la cadena de transición de su gobierno. No hemos encontrado ninguna.



Otros aseguran que este gobierno está hipotecado al fujimorismo y que César Villanueva parece el premier de Keiko. ¿Qué opina?

Están aceptando una realidad. Que no tienen mucho gobierno, que no cuentan con mucha experiencia, que gozan de cero respaldo en el Congreso y por lo tanto, tienen que tender puentes. Yo creo que aceptan lo que tienen a la mano.



¿Qué debería hacer Vizcarra para garantizar la gobernabilidad hasta el 2021?

Empezar a hacer andar el aparato productivo del Estado con transformaciones que tiene y puede hacerlas, porque se trata de un gobierno de transición.



¿Usted también es de los que cree que el fujimorismo está gobernando el Congreso como su chacra?

En algunos aspectos, sí. En otros no. Tienen demasiados compromisos que cumplir porque se suponía que iban a llegar al Poder Ejecutivo (gobierno) y como no han llegado, tratan de cumplirlos a través del Poder Legislativo sin darse cuenta de que es una cosa muy pequeña dentro de la estructura del Estado.



¿Está de acuerdo con que Fuerza Popular deje la Mesa Directiva?

Totalmente de acuerdo.



La ciudadanía en general está muy descontenta con la clase política del país. ¿Cuál es su explicación?

Está descontenta con muchas cosas, no solamente con la clase política. Yo diría que está descontenta con la clase dirigencial, donde están incluidos los políticos y todas las otras personalidades que ostentan algún tipo de influencia en el país.



Galarreta dijo que PPK salió del gobierno por corrupto, ¿coincide con él?

Evidentemente salió del gobierno por actos de corrupción en los cuales estuvo vinculado y que hasta el día de hoy no nos ha explicado.



Mercedes Aráoz insiste en que Villanueva nunca debió ser premier porque fue el promotor de la vacancia de PPK. ¿Coincide con ello?

No, eso no tiene nada que ver. Es una cosa diferente a la otra, ¿no? Con ese criterio, los que fomentan las candidaturas, las oposiciones y las revoluciones tampoco podrían gobernar. Con ese criterio, Fidel Castro nunca podría haber llegado al poder ni Lenin tampoco.



A propósito, ¿César Villanueva le parece un buen primer ministro?

Mire, es lo que hay.



ECONOMÍA

​

¿Es cierto que hay estancamiento en la economía y el empleo no crece? ¿En qué estamos fallando?

De lo que no se ha dado cuenta el Gobierno es que la economía crece más o menos de acuerdo a los precios de los minerales, básicamente como sucede en el Perú hace más de 300 años, y creen que con ajustes cosméticos pueden lograr un crecimiento mayor o menor y no es así.



Usted cree que dado el descontento que reina en la población, ¿va a surgir un rostro nuevo para el 2021?

El Perú siempre le ha tenido miedo a los rostros nuevos que inspiran un radicalismo. El Perú es un país principalmente de centro, más que de derecha o de izquierda. Si el rostro nuevo sale en el centro, probablemente sí, pero si este aparece por la izquierda radical, no creo que tenga éxito.



¿Está trabajando usted de la mano con (Alfredo)Barnechea para impulsar su candidatura?

Estamos trabajando en el partido para impulsarlo en general.



¿Pero Barnechea va a ser el candidato de las presidenciales para el 2021?

Muy probablemente.



¿Es optimista con el futuro del país?

Siempre, nunca he perdido el entusiasmo ni el optimismo sobre mi país.



LAVA JATO

​

Usted es integrante de la Comisión Lava Jato, ¿cuál es la principal conclusión a la que ha llegado después de tantas investigaciones?

Qué en el Perú los gobiernos han dejado de gobernar, han dejado de priorizar obras y quien las ha priorizado es Odebrecht y las asociadas. Ese cambio de objetivos en el Estado, a mi modo de ver, ha sido perjudicial para el Perú y han sido parte de la corrupción, del despilfarro y del desarrollo.



¿A quién le conviene que la Procuraduría de Brasil no siga declarando?

A muchos peruanos que colaboraron con Odebrecht, directa o indirectamente, y sobre todo a los socios peruanos de esta y de las otras compañías brasileñas.



Usted ha dicho que después de todo lo revelado por Lava Jato, solo están presos dos viceministros y una voleibolista. ¿Qué pasa con el Poder Judicial?

No funciona, así de simple, no funciona y nadie quiere hacerlo funcionar, el Ministerio Público tampoco. Pregunto: ¿Si no hubiera existido la Comisión Lava Jato, estarían presas esas tres personas? Yo creo que ni siquiera estarían tras las rejas.



¿Toledo debe estar en prisión?

Claro que sí.



Lo relevado sobre Transportes Don Reyna, del hijo de Luis Nava, ¿compromete a Alan García?

Lo afecta totalmente, ¿no? No lo compromete porque hasta ahora no ha salido nada, no hay documentos o testimonios que lo vinculen de manera directa a ese negocio de Don Reyna, pero sí lo afecta porque el dueño ha sido su cercano colaborador durante más de cinco años.



Mucho coinciden en que la Comisión Lava Jato del Congreso protege a Keiko. ¿Es así?

No. Lo que pasa es que el tema de Keiko no ha sido objeto de la comisión. Para tocar el tema de Keiko habría que tocar lo que se llama aportes de campaña y estos no se han visto en la comisión.

La Fiscalía ha revelado que Nadine y Ollanta derivaron dinero a familiares y amigos.



¿Usted cree que estuvieron presos injustamente?

No. Yo creo que el proceso es adecuado y es justo, pero considero que la prisión preventiva es, en algunos casos, exagerada como medida a utilizar por los jueces, pero el proceso es totalmente procedente y hay demasiadas cosas que investigar y resolver.



¿Qué de nuevo han averiguado ustedes? ¿Cuál es la conclusión final de su comisión sobre el caso Odebrecht?

No puedo adelantar opinión porque hay un informe que está en preparación y hay datos que están llegando todavía, pero lo que sí le puedo decir es que Odebrecht le ha demostrado al país, por primera vez en la historia de la República, que la corrupción no es de un hombre o un ministro o un gobierno. La corrupción aquí ha sido de tres o cuatro gobiernos, o sea, ha sido una corrupción sistematizada, generalizada, extendida y permanente, que ha afectado a casi todas las instituciones del Estado. Eso es lo que ha pasado con Odebrecht y hemos descubierto que somos muy débiles y poco fuertes para defendernos de este tipo de corrupción



(Oscar Torres)

