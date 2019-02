Víctor Andrés García Belaunde reveló que pudo comprar documentos históricos en el jirón Amazonas

Durante una sesión conjunta de las comisiones de Cultura y Pueblos Andinos del Congreso, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) le mostró al ministro de Cultura, Rogers Valencia , documentos firmados por los ex presidentes José Rufino Echenique y Andrés Avelino Cáceres y que habrían sido robados del Archivo General de la Nación.



Víctor Andrés García Belaunde explicó que compró dichos documentos históricos en el jirón Amazonas, en el Cercado de Lima. Remarcó que está dispuesto a entregarlos a las autoridades, pero pidió que se garantice su cuidado, ya que teme que vuelvan a ser robados.

“Lo tengo acá (el documento), señor presidente (de la sesión), para ver a quién se lo entrego. A qué entidad del Estado se lo entrego. Porque si lo entrego de repente se vuelve a perder”, indicó Víctor Andrés García Belaunde.

“Los he comprado para devolverlos a los lugares que fueron robados, pero, ¿qué garantía hay de que no sean robados nuevamente? Si el ministro me lo garantiza, se los entrego en este momento”, agregó Víctor Andrés García Belaunde.

El ministro de Cultura, Rogers Valencia, pidió al parlamentario entregar dichos documentos al Archivo de la Nación y garantizó de que dicha entidad “va a tener cuidado de esos y de todos los documentos que están a su cargo”.

Se conoció que el procurador público del Ministerio de Cultura se reunirá con el legislador Víctor Andrés Garcia Belaunde para que haga entrega de los documentos históricos que mostró.