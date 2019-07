Víctor Andrés García Belaúnde: ‘Vizcarra debe dar un shock económico de confianza’ | ENTREVISTA

POR: ÓSCAR TORRES



Está en el ‘bolo’ para ser el próximo presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Es uno de los líderes históricos de Acción Popular. Trome conversó con Víctor Andrés ‘Vitocho’ García Belaunde, quien habla de todo a una semana del mensaje presidencial.

Congresista García Belaunde, estamos a puertas del 28 de julio, ¿cómo calificaría la gestión del presidente Vizcarra?

De regular para mala.



Los fujimoristas como Rosa Bartra dicen que con este gobierno hay más pobres e inseguridad ciudadana, ¿piensa lo mismo?

Bueno, las estadísticas lo dicen. No tiene necesidad la señora Bartra de repetirlo. Basta con ver las estadísticas y nos damos cuenta de eso.



Mercedes Aráoz me dijo la semana pasada que sí estamos creciendo, pero a menor ritmo. ¿Qué se debe hacer?

No, estamos decreciendo. Hay que recordar que en abril y mayo hemos decrecido, o sea, hemos crecido 0 %, pero si aplicamos el porcentaje de error, hemos decrecido, pues. Y el famoso The Economist, esta gran revista inglesa, dice que el primer trimestre del Perú (enero, febrero y marzo) decrecimos 5.3 %.

¿ Qué medidas tomar?

Se debe dar un shock económico, de confianza. El presidente de la república debe lanzar medidas en ese sentido el próximo 28 de julio. Es lo único que queda, un shock de confianza con medidas concretas.



¿Tía María va o no va?

No. Como están las cosas en este momento, sería un error imponerla.



ULTIMÁTUM



¿Qué le parece que el gobernador regional de Arequipa le dé un ultimátum al presidente?

Muy mal. No tiene la capacidad ni la autoridad legal ni moral para hacerlo.



Algunos expertos señalan que con tanto ‘ruido político’ y temas de corrupción, es imposible que haya un mejor panorama, ¿lo cree así?

Bueno, ha habido un ruido político en otros momentos y el Perú siguió creciendo, no van juntos necesariamente.

¿Qué cambio de timón o medida drástica debería anunciar el presidente en su mensaje del 28 de julio?

Primero, un plan de inversiones urgentes y necesarias, y revisar los contratos de concesiones y otorgamientos de licencias. Revisar los contratos del Estado en general.



¿Es cierto que algunos asesores le recomiendan a Vizcarra que cierre el Congreso? ¿Todavía existe esa posibilidad?

Siempre va a existir y siempre la van a manejar como posibilidad para lograr mejor respaldo popular en las encuestas.



Si Vizcarra cierra el Parlamento, ¿se convertiría en un dictador como Alberto Fujimori?

Yo creo que sí.



Todo parece indicar que Pedro Olaechea podría ser el nuevo presidente del Congreso, ¿qué opina de él?

Le tengo la mayor de las simpatías.

EN EL ‘BOLO’



También se especuló que usted estaba en el ‘bolo’, ¿le gustaría suceder a Daniel Salaverry en el cargo?

Bueno, digamos que no me disgustaría (sonríe).



¿Por qué cree que la gestión fujimorista en el Congreso es tan rechazada por la ciudadanía?

Porque ha habido malos congresistas que han desprestigiado la labor parlamentaria y ha habido bancadas que no han estado a la altura de las circunstancias.



¿No le parece una vergüenza que casi todos los presidentes de los últimos años en el Perú estén embarrados por recibir dinero sucio de Odebrecht?

Claro que sí, es una vergüenza y una preocupación.

¿Por qué somos un país tan proclive a la corrupción?

Porque hay impunidad.



¿Qué concepto tiene ahora de Alejandro Toledo?

Que usó la política para enriquecerse.



Finalmente, ¿cree que va a ser extraditado al Perú y pagará por sus delitos?

Yo creo que sí.

KEIKO



¿Keiko debería seguir presa?

No creo, porque tampoco creo en las prisiones preventivas... en esta norma que atenta un poco contra el principio de inocencia, ¿no? Eso es la prisión preventiva.



¿Por qué ha dicho que Rafael Vela y José Domingo Pérez deben poner su cargo a disposición?

Porque se han convertido en superhéroes, se han sobrevalorado y han alimentado un ego extraordinariamente grande que los ha vuelto ciegos para ejercer su función.



Al margen de lo que se ha descubierto, ¿no le parece que el acuerdo con Odebrecht es bueno para determinar responsabilidades de los corruptos en el poder?

No, no… se ha dado demasiado a cambio de muy poco.

¿Alfredo Barnechea va a ser el candidato de Acción Popular para el 2021?

Tengo entendido que sí, pero no será el único.



¿Cómo que no será el único?

En el partido va a haber elecciones internas y él es uno de los candidatos, pero no es el único dentro de estas votaciones.



Pero ¿Barnechea es el favorito?

Es el de mayores posibilidades, claro que sí.



Jorge Muñoz está siendo muy criticado por ese plan que restringe la circulación de vehículos en la capital, ¿qué tiene que decir?

Eso ya se hizo en la época del gobierno militar, las famosas calcomanías azules y rojas, y lo único que hizo fue que aumentó la venta de vehículos, pero que no solucionó mucho el problema; entonces, yo creo que hay que recoger esa experiencia, que además existe en Bogotá y que tampoco dio resultados.

¿Le preocupa que llegue al poder una posición extremista tipo Antauro Humala, en el Bicentenario del Perú?

Sí, pero creo que no va a llegar. Es equivocado pensar que pueda llegar. Yo creo que hay un sector radical en el país, pero que nunca será mayoritario.



¿Qué le diría al presidente Vizcarra si lo tuviera en una reunión a solas?

Que gobierne.



¿Qué acciones concretas debemos hacer para convertirnos en una mejor sociedad?

Mejorar la educación, que es fundamental.



Gracias, congresista García Belaunde. Ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú...

Ojalá, así lo deseamos.