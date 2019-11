Por: Oscar Torres

Se vienen las elecciones parlamentarias; el fujimorismo sigue llamando presidente de facto a Martín Vizcarra; Chile y Bolivia están convulsionados. Frente a todo esto, el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde analizó la situación del país.



Señor Belaunde, ¿extraña ser congresista?

No, porque no es agradable ser parte de una institución que está tan cuestionada. Además, no está a mi alcance hacer los cambios que requiere. Recuerden que he sido parte de una bancada minoritaria.



A casi dos meses de la disolución del Congreso y a la distancia, ¿cómo analiza la decisión del presidente Martín Vizcarra?

Sigo pensando que ha sido equivocada, errónea, precipitada, mal aconsejada y mal diseñada.



¿Qué cree que fue lo que motivó al jefe de Estado a tomar esa decisión?

Yo creo que hubo una suerte de animadversión hacia las mayorías del Congreso. También hubo ánimos de parar investigaciones que se venían dando en la Comisión de Fiscalización y una suerte de demagogia y populismo, pues el presidente Vizcarra se dio cuenta de que atacando al Congreso se ganaba alguito. Era como recibir un aliento perverso para hacer lo que hizo.

La gente, según las encuestas, espera que ahora el presidente Martín Vizcarra sí gobierne y muchos ni conocen su Plan de Gobierno. ¿Qué reflexión le merece esto?

Considero que ni el mismo presidente Vizcarra conoce su Plan de Gobierno y te doy un ejemplo: Han pasado más de 45 días del cierre del Congreso y no hay nada nuevo. Solo ha presentado decretos de urgencia, que de urgentes no tienen nada.



¿Considera que el presidente es un ‘dictador’, como señalan en Fuerza Popular?

El calificativo de ‘dictador’ es un poco duro y muy drástico. Pero sí es un autócrata que podría llegar a convertirse en ‘dictador’.



‘Hildebrandt en sus trece’ hizo publicó que el asesor argentino (Maximiliano Aguiar) de Palacio ya entró a planilla del Estado y gana más de 15 mil soles al mes...

Ese señor desde el primer día ha ganado plata del Estado. Esos 15 mil soles que recibe deben ser limpios de polvo y paja, ya que creo que recibe mucho más. Estoy seguro de que sus pasajes y sus estadías en nuestro país son pagados por el Estado. Ese asesor le cuesta a los peruanos mucho más de lo que aparece en planilla.

NUEVO CONGRESO



¿Cree que el Congreso que viene será mejor que el disuelto recientemente?

Lo veo difícil, de acuerdo a los candidatos que estoy viendo. No creo que sea mejor.



Usted hace poco dijo que ya ‘no existían los políticos verdaderos, sino los oportunistas’, ¿a qué se refiere?

En el Perú hubo y hay muy pocos políticos verdaderos. Lo que hay, en su mayoría, es gente que quiere hacer política para sus propios intereses. Un político verdadero no piensa vivir de la política, sino trabajar para ella y tiene una sólida formación en todos los aspectos. Pero hay otros que solo están pensando en la quincena y en los negocios por debajo de la mesa, yo los llamo ‘ganapanes’.

SOBRE KEIKO

Los que defienden al jefe de Estado aseguran que Keiko Fujimori, con su mayoría de Fuerza Popular, fueron los causantes de la crisis política por obstruir al Ejecutivo, ¿usted cree eso?

Creo que ellos tienen gran parte de responsabilidad, pues no se dedicaron a legislar ni fiscalizar correctamente. Perdieron la oportunidad de realizar un gran trabajo. Y acá hay algo anecdótico: Un no fujimorista como Vizcarra ha utilizado la Constitución fujimorista para sacar al fujimorismo del Congreso. Cosa de locos.



¿Considera injusta la prisión preventiva que afronta Keiko Fujimori?

Mientras no haya acusación formal, es un exceso.



Sin embargo, a los argumentos de la Fiscalía se ha sumado el testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, y parece ser contundente...

No conozco el expediente y mal haría en opinar sobre eso. Lo que creo es que en el Perú estamos utilizando muy mal la institución de la prisión preventiva. Se viene usando con excesos que perjudica a la propia justicia.



¿Qué opina de la huelga de hambre que adopta Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori?

Es un marido que quiere mucho a su mujer, que busca demostrarle lealtad y fidelidad, pero no creo, bajo del punto vista legal, que su protesta tenga mucha importancia.

¿Por qué no va a postular en las elecciones parlamentarias de enero?

Porque estuve en un Congreso que se ha cerrado bajo el aplauso de la mayoría de peruanos. Lo coherente es que otros lleguen al Parlamento y completan el periodo correspondiente (hasta el 2021). También espero que levanten la imagen tan venida a menos del Legislativo.

MIRANDO EL 2021

Aunque falta mucho, las preferencias presidenciales con miras al 2021 las lidera Salvador del Solar, ¿qué piensa de él?

Bueno, esa es la fotografía del día. Él, al final, tomó distancia del cierre del Congreso, lo cual me parece que hizo bien, pues ese cierre va a ser duramente juzgado por la historia. Llegó hasta el filo del precipicio, pero no se tiró. De allí a decir que es un candidato presidencial óptimo, me parece que es un poco exagerado.



¿Tiene buen concepto de Julio ‘Moradito’ Guzmán?

No lo conozco, pero creo que es una persona con un liderazgo fabricado, no lo veo muy consistente. Lo escucho y no le saco una idea clara.



¿Y César Acuña tendría oportunidad?

No me gustaría tener un gobierno con el lema ‘plata como cancha’.



¿Quién cree que debería ser el candidato de Acción Popular a la Presidencia de la República: Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco o podrían ‘jalarse’ a Salvador del Solar?

Acción Popular tiene grandes cuadros y personalidades destacadas en sus filas. No creo necesario buscar candidatos afuera.

Ante lo que está pasando en Chile y Bolivia, ¿cómo ve la situación del país?

El Perú se está salvando de los problemas de hoy porque hubo muchos cambios y estos han desconcertado a la gente. Pero hay que tener cuidado con el estallido social.

LAS AFP

Recuerdo que fue muy crítico de las AFP, ¿deben replantear su modelo en el Perú?

En Chile, un motivo de la protesta es el gran enojo e insatisfacción que el pueblo tiene con las AFP. En el Perú se logró reformar en parte esto gracias a que impulsamos una propuesta para que se pueda devolver el 95 % de los aportes. Esta medida sirvió muchísimo para bajar las tensiones hacia el Estado por imponer un sistema privado de pensiones que es abusivo. En el país hay que tener cuidado por la burocracia y la alta ineficiencia del Estado. Aquí se necesita hacer reajustes desde ahora pensando en lo que ha pasado en Chile.



¿Qué cosas debería de hacer el Gobierno para evitar estallidos de violencia?

Ser justo, equitativo y mejor administrador. Tiene que castigar los excesos y darle mejores oportunidades a los más débiles, para que puedan surgir y avanzar.

¿Está decepcionado de la política?

No, porque la política siempre ha sido parecida o igual. Hay gente buena y gente mala. Cuando existe poder vemos ambiciones desmedidas y vemos personas de buena fe que quieren ayudar.