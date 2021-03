En entrevista concedida a Ideeleradio, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, consideró que, en general, todos los actores políticos deben tener un poco más de calma, pues el país necesita tranquilidad, ya que estamos muy cerca de las Elecciones Generales, a desarrollarse el domingo 11 de abril, donde elegiremos presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino.

“Creo que tenemos que, en general, todos los actores políticos tener un poco más de calma. En estos momentos nuestro país necesita tranquilidad, calma. Estamos cerca de las Elecciones Generales. El ambiente entiendo que está un poco tenso, porque las cosas no están muy claras. Nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que guardar el principio de neutralidad; lo estamos haciendo”, dijo.

Bermúdez agregó: “Nosotros como gobierno, hemos garantizado el apoyo al sistema electoral para que tengamos elecciones, limpias, justas y transparentes. Vamos a poner lo mejor de nuestra parte para que esto sea así, pero creo que en general todos los actores políticos, el Congreso y en general los organismos públicos deberíamos poner el énfasis en este mismo propósito”.

SOBRE CAREO

En otro momento, la jefa del Gabinete Ministerial se refirió a la posibilidad de un careo entre el presidente Francisco Sagasti y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, debido a que esta última dijo que el jefe de Estado autorizó su vacunación contra el Covid-19.

“Yo la verdad como abogada digo que eso no corresponde, porque estamos hablando de (un careo entre) una persona investigada y de otra persona que no tiene ningún tipo de investigación al respecto. Lo digo como abogada. No obstante, pienso que la comisión correspondiente tendrá que evaluar, tendrá sus asesores jurídicos que le indicarán si corresponde o no corresponde”, manifestó Bermúdez.

Cabe indicar que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones del Congreso evalúa las denuncias constitucionales presentadas por congresistas de diversas bancadas en contra del expresidente Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, en el caso denominado ‘Vacunagate’.

En otro momento, la titular del Consejo de Ministros afirmó que este es un momento donde todos deben sumar para sacar adelante al país y garantizar una transición democrática ordenada en medio de la pandemia. Indicó que el Gobierno de Transición y Emergencia observa que hay intentos de socavar su gestión y de vincularlo con situaciones ocurridas en otros, por lo que invocó, nuevamente, a todos los actores políticos mantener la calma por el bien de todos los peruanos.